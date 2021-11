'Flexitariërs kunnen het verschil maken. Wij bieden hen een alternatief aan'

Voormalig Groen-politicus Hermes Sanctorum werkt aan ingrediënten voor vleesvervangers die vlees doen vergeten. Een kapitaalronde voor een proeffabriek in Tienen moet van zijn start-up Paleo een gamechanger maken.

'We zijn een jaar geleden opgericht en kunnen nu al iets produceren.' Trots toont voormalige Groen-politicus Hermes Sanctorum een buisje met een roodbruine vloeistof. In het buisje zitten eiwitten die zijn start-up Paleo het voorbije jaar ontwikkelde. Via fermentatietechnologie, een gistproces dat gebruikt wordt voor yoghurt en bier, maakt de start-up dierlijke eiwitten na zonder dieren te deren.

'De moleculen zijn identiek', zegt Sanctorum, die van opleiding bio-ingenieur is. 'We hebben zes eiwitten geproduceerd, telkens van een ander dier. Die kunnen toegevoegd worden aan plantaardige vleesvervangers, zodat je een product krijgt dat qua smaak, textuur en voedingswaarde dicht bij vlees aanleunt.'

Het doelpubliek zijn niet zozeer vegetariërs en veganisten, die zo'n 2 procent van de bevolking uitmaken, maar de groeiende groep flexitariërs: mensen die graag vlees eten, maar zich daar ongemakkelijk bij voelen en willen minderen. 'Zij kunnen het verschil maken. We bieden hen een alternatief aan dat een vergelijkbare beleving heeft als vlees, maar dan zonder ethische problemen en milieu-impact.'

Sanctorum en zijn vennoot Andy de Jong - beiden dierenvriend - haalden het voorbije jaar 2 miljoen euro op in een eerste kapitaalronde. Dat geld vloeit naar onderzoek en ontwikkeling en naar de uitbouw van het bedrijf, dat vijf werknemers telt en van plan is fors aan te werven. De acht investeerders van het eerste uur komen vooral uit de familiale hoek. Het gaat onder anderen om Vondelmolen-telg Paul Borms en Luc Selis, de medeoprichter van Docpharma, een producent van generische geneesmiddelen.

40 miljoen voor proeffabriek

Een tweede kapitaalronde staat in de steigers. Het plan is om 40 miljoen euro op te halen voor de bouw van een O&O-centrum en een proeffabriek in Tienen. Het laboratorium dat Paleo van de ULB huurt, wordt stilaan te klein. 'We willen ten laatste midden volgend jaar landen met de kapitaalronde', zegt Sanctorum. 'Als we dan op de startknop duwen, is de fabriek 18 maanden later operationeel.' In de tussentijd werkt Paleo samen met de BioBase Europe Pilot Plant, een proeffabriek voor industriële biotechnologie in Gent.

Volgens Sanctorum is de interesse groot, niet alleen bij investeerders maar ook bij klanten. In januari zit hij voor het eerst met mogelijke afnemers samen, zodat ze de eiwitten kunnen testen in hun recepten. Tegen dan moeten de patentaanvragen ingediend zijn. 'We hebben al contacten gelegd. Het gaat onder meer om kleinere Belgische bedrijven die vleesvervangers maken, maar ook om grote voedingsbedrijven zoals Unilever. Als je die strikt, kan het snel gaan.'

Stempel drukken

Als Paleo zijn markttoelating heeft, kan de commercialisering van het product beginnen. De ambitie is een wereldwijde speler te worden. 'Ik schat dat we in de eerste helft van volgend jaar een aanvraag indienen bij de Europese Unie om onze eiwitten op de markt te brengen. Normaal duurt het 1,5 jaar voor je een antwoord krijgt. In de Verenigde Staten duurt dat zes maanden.'

