Foie-grasproducent Upignac wordt ook kippenkweker

De producent van foie gras Upignac koopt de kippenkweker Ardenne Volaille, bekend van de Val Dieu-kippen in de Colruyt. De familie achter Ardenne Volaille stapt in het kapitaal van Upignac.

Upignac doet met de overname van zijn streekgenoot Ardenne Volaille een opmerkelijke zet. De Waalse foie-grasproducent wordt meteen ook kippenkweker, -slachter en -versnijder. ‘Dankzij de overname halen wij heel wat kweekexpertise aan boord. Wij bieden Ardenne Volaille dan weer onze kennis bij op het vlak van het verwerken van het vlees en de export’, zegt Michel Petit, de oprichter en gedelegeerd bestuurder van Upignac.

Ardenne Volaille is een belangrijke producent van de betere - lees: niet-industriële - kip. Het bedrijf was tot nu toe volledig in de handen van de familie Wenkin. Als onderdeel van de deal verhoogt Upignac zijn kapitaal met 10 miljoen euro en klimmen de Wenkins aan boord. Ze zullen 16 procent van de Upignac-groep bezitten. De familie Petit blijft meerderheidsaandeelhouder (71%). De rest van de aandelen zit in de handen van de Waalse publieke investeringsmaatschappij SRIW (13%), die in 2015 aan boord kwam, naar aanleiding van de exit van verschillende AB InBev-families.

Val Dieu

Dankzij de operatie komen de merken Upignac (foie gras), Val Dieu, Le Poulet de Bastogne, Crêtes d’Ardennes en Coq des Prés (kip) onder hetzelfde dak. In Vlaanderen is Val Dieu, dat in de Colruyt-supermarkten wordt verkocht, allicht het bekendste merk.

profiel UPIGNAC GROUP profiel UPIGNAC GROUP Activiteit: verwerken van foie gras (Upignac) en kweken, slachten en versnijden van kippen (Ardenne Volaille) Omzet: 40 miljoen euro (prognose 2019) Werknemers: 150 Aandeelhouderschap: familie Petit (71%), familie Wenkin (16%) en de publieke investeringsmaatschappij SRIW (13%)

Ardenne Volaille is omzetgewijs groter dan Upignac en groeit wat sterker: het boekte vorig jaar 23 miljoen euro omzet, een vijfde meer dan het jaar ervoor. Upignacs inkomsten klommen met ongeveer 15 procent tot 12,5 miljoen. Dit jaar gaat Petit uit van een gezamenlijke omzet van 40 miljoen euro.

De twee onderdelen komen juridisch onder Upignac Group. De andere activiteiten van de familie Petit, waaronder haar snelgroeiende vruchten- en vruchtensappenbedrijf Le Pressoir d’Upigny, maakt geen deel uit van de transactie.

AB InBev-families

De familie Wenkin is niet de eerste externe aandeelhouder van Upignac. In 2012 kochten de AB InBev-families de Pret, de Mévius, de Spoelberch en Cornet de Ways Ruart de meerderheid van de aandelen van de foie-grasproducent. Het doel: de groei aanzwengelen en het merk wereldwijd laten doorbreken.

Drie jaar later dropen ze weer af en kocht Michel Petit zijn bedrijf terug. Over de redenen achter de plotse exit van de discrete families zwegen alle partijen. ‘We zijn ervan overtuigd dat de transactie beter is voor de ontwikkeling van het bedrijf. Ze zal ons toelaten Upignac eenvoudiger en soepeler te laten groeien’, klonk het toen.