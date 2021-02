Foodmaker gaat strijd aan met bedrijfsrestaurants Sodexo en co

Het Belgische Foodmaker opent dertig restaurants in Nederlandse bedrijven. 'Thuiswerken wordt populairder, maar ook met minder kantoorwerkers kunnen we winst maken. In tegenstelling tot klassieke bedrijfsrestaurants', zegt ondernemer Lieven Vanlommel.

Sinds de uitbraak van het coronavirus begint de werkdag van de Kempense ondernemer Lieven Vanlommel tussen 2 en 4 uur in de ochtend. Ook donderdag sprong hij voor dag en dauw in zijn door cartoonist Jeroom onder handen genomen Porsche, richting Nederland. 'Daar gaan we in de komende twee jaar dertig Foodmaker-restaurants openen in of bij bedrijven. Het contract is zopas getekend', zegt Vanlommel. 'We doen voor het eerst een beroep op een franchisepartner: de Nederlandse cateraar Appèl.'

Ook in België wil Vanlommel de strijd aangaan met bedrijfsrestaurants als die van Sodexo, Compass en co. 'We hebben al enkele jaren restaurants in het hoofdkantoor van Proximus en Engie, en willen de komende jaren uitbreiden', zegt hij. 'Ook in België hebben we over twee jaar zo'n dertig zaken bij kantoren.'

Ons restaurant bij Engie is ondanks corona rendabel. Ook al komen er 200 mensen per dag. Lieven Vanlommel CEO Foodmaker

Het plan is opmerkelijk. Door het coronavirus werkt een groot deel van de arbeidsbevolking al maanden thuis en de verwachting is dat thuiswerk een blijver wordt. Uitgerekend Foodmakers partner Proximus kondigde al aan zijn hoofdkantoor drastisch te verkleinen.

'Toch is dit een goed plan. We gaan erdoor groeien', zegt Vanlommel. 'Wij maken onze gerechten - van broodjes en salades tot soep en lasagne - in onze centrale keuken in Westerlo. In onze bedrijfsrestaurants zijn maar enkele personeelsleden aanwezig die de maaltijden opwarmen. Dat is anders dan hoe klassieke bedrijfsrestaurants werken: zij bereiden alles in een keuken ter plaatse en hebben veel personeel nodig. Om rendabel te zijn hebben ze dagelijks meerdere honderden klanten nodig. Ons restaurant in het Engie-kantoor is ook tijdens de coronacrisis winstgevend, met amper 200 klanten per dag.'

Kankerkeukens

Zijn pitch om bedrijven te overtuigen is klaar. 'We bieden gezonde voeding aan zonder toegevoegde suiker, bewaarmiddelen of kleurstoffen. Dat is anders dan bij veel bedrijfsrestaurants. Dat zijn vaak kankerkeukens. Wij bieden geen gefrituurd voedsel aan, puree uit een pakje, ketchup vol suiker en vlees vol vet.'

De plannen met bedrijfsbars moeten Foodmaker helpen om het zware coronajaar 2020 te verwerken. Doordat de 14 Foodmaker-restaurants maandenlang dicht waren, daalde de omzet met 40 procent naar 35 miljoen euro. 'We maakten 4 miljoen euro verlies, terwijl we in het investeringsjaar 2019 nog kostendekkend waren. We konden de schade beperken door in korte tijd een thuisbezorgdienst op poten te zetten.'

Eind december kreeg Foodmaker nog 10 miljoen euro op zijn bankrekening gestort om het bedrijf te laten voortwerken. 'Die kapitaalverhoging komt van mezelf en de Duitse investeerder met wie ik al acht jaar samenwerk. Zijn naam kan ik niet vrijgeven uit veiligheidsoverwegingen. We zijn ook samen leningen aangegaan.'