ForFarmers-CEO kondigt vertrek aan

De 52-jarige Knoop, die acht jaar aan het roer gestaan zal hebben van het Nederlandse ForFarmers, Europa’s grootste veevoederbedrijf, stapt op na 'onderling overleg' met de raad van bestuur. Dat meldt het bedrijf donderdag in een persbericht.

Zijn afscheid staat gepland op 14 april, de dag van de algemene vergadering en de datum waarop de termijn van Knoop afloopt. De zoektocht naar een opvolger is begonnen.

ForFarmers, dat ook fabrieken in België heeft, boekte in het derde kwartaal 22 procent minder brutobedrijfswinst (ebitda) dan vorig jaar, ondanks structurele kostenbesparingen. Dat was slechter dan voorzien. Als reden wees ForFarmers naar de significant hogere gas-, elektriciteits- en dieselkosten.