Fors groeiend, maar verlieslatend Deliveroo trapt beursgang af

De Britse koerierdienst voor restaurantmaaltijden Deliveroo trekt zijn beursgang op gang. Het nieuwe jaarverslag moet kandidaat-aandeelhouders verlekkeren: het bedrijf groeide vorig jaar met meer dan 50 procent. Maar het maakt nog altijd verlies.

Het gonsde de jongste maand van de geruchten dat de Britse leverancier van maaltijden in maart zijn beursgang officieel zou aankondigen en ziedaar: Deliveroo levert op tijd. Maandag kondigde het bedrijf officieel aan dat het plannen heeft om naar de Londense beurs te gaan.

Dat gebeurt naar verwachting in april. Het bedrijf mikt volgens de Angelsaksische media op een waardering van ruim 8 miljard euro (7 miljard pond).

223,7 miljoen Nettoverlies Het nettoverlies van Deliveroo daalde van 317,3 miljoen pond in 2019 naar 223,7 miljoen vorig jaar.

CEO Will Shu, die het bedrijf in 2013 oprichtte, houdt de touwtjes in handen. Er komen twee soorten aandelen. De eerste klasse levert aandeelhouders één stem per aandeel op de aandeelhoudersvergadering op. De twee klasse - exclusief bestemd voor Shu - twintig stemmen. Zo wil hij na de beursgang de continuïteit garanderen. Drie jaar na de notering veranderen zijn aandelen in 'gewone' aandelen.

Belg

Shu gaf een deel van de controle de voorbije jaren af aan investeerders van het eerste uur. Daaronder het fonds Humming Bird van de Belg Barend Van den Brande. Of hij zijn aandelen bij de beursgang houdt of verkoopt, is onbekend.

Om nieuwe beleggers warm te maken om aandelen te kopen, presenteert Deliveroo zijn cijfers voor het boekjaar 2020. Dat was een recordjaar. Door het coronavirus was de horeca in veel landen gesloten, maar veel restaurants hielden hun keukens open om via koerierdiensten als Deliveroo, Uber Eats en Just Eat Takeaway.com toch gerechten tot bij hun klanten te krijgen.

De 6 miljoen Deliveroo-gebruikers in de twaalf landen bestelden in 2020 voor 4,1 miljard pond gerechten. Dat is 64,3 procent meer dan in 2019. Het gros belandde in de kassa's van de 115.000 restaurateurs die samenwerken met Deliveroo.

Het technologiebedrijf trekt een commissie af van wat klanten via zijn platform betalen. Dat leverde Deliveroo 1,2 miljard pond omzet of. Dat is 54 procent meer dan in 2019.

Voeding voor critici

Toch kon Deliveroo de forse verkoopgroei niet omzetten in winst. Critici vragen zich zelfs af of het bedrijf ooit duurzaam winstgevend zal zijn. De verliezen krompen wel. Het nettoverlies van 317,3 miljoen pond over 2019 zakte vorig jaar naar 223,7 miljoen. Het brutobedrijfsverlies (ebitda) kromp van 231 miljoen pond naar 9,6 miljoen pond.

1,2 miljard Omzet De omzet van Deliveroo steeg vorig jaar met 54 procent naar 1,2 miljard pond.

De verliezen zijn deels te verklaren omdat Deliveroo een groeibedrijf is en moet investeren in onder andere marketing en technologie. Het brutoresultaat is wel positief. De brutowinst steeg 89 procent naar 357,5 miljoen pond.

In de komende jaren moet blijken of Deliveroo duurzaam winst kan maken. Dat wordt uitdagend. De concurrentiestrijd met Uber Eats en Just Eat Takeaway.com is bikkelhard. Volgens veel waarnemers - onder wie Teakeaway.com-CEO Jitse Groen - is in een land maar plaats voor een of twee financieel gezonde maaltijdleveranciers.

Rechters

Als de beursgang doorgaat, verdeelt deliveroo 16 miljoen pond onder zijn koeriers. 36.000 koeriers zullen gemiddeld 440 pond krijgen.

Bovendien staat het businessmodel van Deliveroo in meerdere landen onder druk. Anders dan bij Takeaway.com, maar net als bij Uber Eats, zijn de koeriers van Deliveroo zelfstandigen. Ze hebben geen vast loon en genieten geen sociale zekerheid. In Nederland kreeg Deliveroo drie weken geleden nog het deksel op de neus van de rechter in beroep. Die oordeelde dat Deliveroo-koeriers geen zelfstandigen zijn, maar werknemers. In België spreekt een rechter zich dit najaar uit over de vraag of de koeriers op de loonlijst van Deliveroo moeten staan.

Deliveroo wordt geplaagd door het beeld dat het zijn koeriers niet fair behandelt. De reactie daarop is een financiële beloning als de beursgang doorgaat. Het bedrijf gaat in dat geval 16 miljoen pond verdelen onder zijn koeriers. 36.000 koeriers zullen gemiddeld 440 pond krijgen. De voorwaarde is dat ze het voorbije jaar doorlopend werkten voor Deliveroo. Wie al langer aan de slag is, krijgt meer.