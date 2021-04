Forse winstdaling voor Belgische biertelgen

Patrinvest, de familiale holding van de AB InBev-families Van Damme en van der Straten Ponthoz, boekte over 2020 'slechts' 128 miljoen euro winst. Een forse terugval tegenover de voorgaande jaren.

Patrinvest is de topvennootschap van de twee families in de cascadestructuur die uiteindelijk leidt tot AB InBev. Via verschillende (Luxemburgse) tussenholdings bezitten Alxandre Van Damme en zijn bondgenoten indirect 8,94 procent van de bierreus.

Die had het de jongste jaren door de hoge schuldenlast na de overname van SABMiller, maar ook door de coronapandemie, niet onder de markt en knipte herhaaldelijk in zijn dividend (zie grafiek).

Dat zindert na helemaal bovenaan op de cascadestructuur, blijkt uit de jaarrekening voor 2020 van Patrinvest. De nettowinst dook naar beneden tot 128 miljoen euro tegenover 284 miljoen euro twee jaar voordien. De vergelijking met het boekjaar 2019 is verraderlijk, want Patrinvest kon dat jaar dankzij een megameerwaarde uitpakken met een nettowinst van bijna 2,9 miljard euro. De betrokken meerwaarde had allicht te maken met de verkoop van het indirecte belang van Van Damme & co. in Douwe Egberts. Traditiegetrouw geven de discrete Belgische AB InBev-families geen commentaar.

Via zijn familiale vehikels is Alexandre Van Damme, de op een na rijkste Belg, ook aandeelhouder van Restaurant Brands International (de groep boven Burger King, de donutketen Tim Hortons en de kipspecialist Popeyes) en van de ketchupreus Kraft Heinz.

Elsene

De coronacrisis heeft ook de vastgoedplannen van Van Damme gedwarsboomd. Het boegbeeld van de Belgische AB InBev-families heeft na twee jaar zijn huis in Elsene nog steeds niet kunnen verkopen, leert een blik op de site van de vastgoedmakelaar Sotheby's Realty. Die is gespecialiseerd in de verkoop van woningen in het absolute luxesegment.

De hyperdiscrete miljardair zette zijn pand in maart 2019 te koop omdat hij is verhuisd naar Chéserex, bij Genève in Zwitserland. Tot die verhuizing stond het Brusselse adres op heel wat officiële aktes van bedrijven waarin Van Damme actief was of is. Van Damme, die beschouwd wordt als de architect van AB InBev, zou deels om fiscale en deels om privacyredenen zijn verhuisd. De biertelg hecht zeer veel belang aan zijn privacy.