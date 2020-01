Fountain gaat in op voorstel Raja-Invest

Fountain liet maandagavond in een persbericht weten dat het een investeringsvoorstel had ontvangen van Raja-Invest. De Belgische vennootschap stelde voor 500.000 nieuwe aandelen Fountain aan te kopen tegen een prijs van hoogstens 1,20 euro per aandeel. Op die manier zou Raja-Invest ongeveer 10 procent van het kapitaal in handen krijgen en een bijdrage kunnen leveren tot het realiseren van de strategie van Fountain.