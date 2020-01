Fountain krijgt investeringsvoorstel

Raja-Invest wil via een kapitaalverhoging een belang van 10 procent verwerven in de Waalse warmedrankengroep Fountain. Die onderzoekt het voorstel.

De Belgische vennootschap Raja-Invest stelt voor om in het kapitaal van Fountain te stappen via een kapitaalverhoging. Het zou de bedoeling zijn dat het bedrijf uit Eigenbrakel circa 500.000 nieuwe aandelen uitgeeft tegen een prijs die niet hoger is dan 1,20 euro per aandeel. Ter vergelijking: de laatst gevormde koers voor Fountain was 1,25 euro.