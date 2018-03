Francis Kint nieuwe CEO Ter Beke

De beursgenoteerde vleesgroep Ter Beke krijgt een nieuwe CEO: Francis Kint. De Belg was in de afgelopen drie jaar de CEO van Ter Bekes Nederlandse concurrent Vion.

Kint volgt in juni Dirk Goeminne op. De prille zestiger had eerder al aangekondigd dat hij dit jaar het CEO-schap van Ter Beke zou inruilen voor het voorzitterschap. Kint zal als belangrijke taak krijgen om de overnames die Goeminne in de afgelopen jaren deed af te werken. Op korte tijd is Ter Beke veel groter geworden.

In 2016 nam de omzet van Ter Beke met 62,6 procent toe tot 680,5 miljoen euro. Ter Beke deed in 2017 drie grote overnames: in juni het Franse Stefano Toselli, in september het Britse KK Fine Foods en eind 2017 de charcuterietak van zijn Nederlandse concurrent Zwanenberg. Met de overnames kwam Goeminne stilaan in de buurt van zijn droom: ervoor zorgen dat Ter Beke elk jaar voor 1 miljard euro charcuterie en bereide maaltijden verkoopt, onder andere van het lasagnemerk Come à Casa.

Goeminne ruimt baan voor Kint, maar hij verdwijnt niet helemaal. Het is de bedoeling dat hij voorzitter wordt van Ter Beke. De huidige voorzitter Louis Verbeke vertrekt eind mei.

Volgens Goeminne is Kint de juiste man op de juiste plaats, zegt hij in een persbericht. 'Hij heeft heel wat ervaring met integratie bij overnames. Zijn uitgebreide kennis van het foodservice en het retailkanaal (supermarkten, red.) zal Ter Beke helpen om deze integratie verder uit te bouwen. Bovendien kent hij de markten die relevant zijn voor Ter Beke door en door.'

Familiebedrijf

Ter Beke Omzet (2017, inclusief overnames): 680,5 miljoen euro Operationele kasstroom (ebitda): 50,2 miljoen euro Nettowinst: 14,2 miljoen euro Werknemers: 2.600 Vion Food Group Omzet (2016): 4,8 miljard euro Ebitda: 60 miljoen euro Nettowinst:31 miljoen euro Werknemers: 11.507

Door over te stappen van Vion - dat in handen is van 13.000 Zuid-Nederlandse boeren - naar Ter Beke gaat Kint opnieuw werken bij een familiebedrijf. Ter Beke staat genoteerd op de beurs, maar 62,5 procent van de aandelen is in handen van de families Coopman en Van der Pluym, via hun stichting Coovan.

Kint was in de afgelopen jaren de CEO van de Nederlandse vleesgroep Vion, die veel groter is dan Ter Beke. Toen hij er in 2015 CEO werd, ging het niet zo goed met het bedrijf. Het maakte verlies door een mislukte expansie. Kint stelde orde op zaken. In 2016 steeg de omzet van Vion met 4 procent naar 4,75 miljard euro. De nettowinst steeg van 22 naar 31 miljoen euro.