Francis Kint stopt als CEO bij Ter Beke

Volgens het persbericht leidde Kint de groep door een moeilijke periode. Zo was er een grote terugroepactie na een listeriabesmetting in Nederland in 2019, de Afrikaanse varkenspest in China met historisch hoge varkensvleesprijzen tot gevolg, en de Covid-19-pandemie.

Het coronavirus hakte stevig in op de financiële resultaten van Ter Beke. In de eerste jaarhelft van 2020 dook de maker van Come a Casa-lasagne netto 10 miljoen euro in het rood als gevolg van groeiend absenteïsme en tragere productielijnen. Daardoor moest het bedrijf zijn prognoses inslikken. 'Ik ben zeker niet fier, maar ik wil ook duidelijk aangeven dat het ergste achter de rug is', zei Kint daarover.