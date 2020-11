Frans duo op miljardenjacht in voedingssector

De Franse zakenmannen Xavier Niel en Matthieu Pigasse willen met een zogenaamd blanchochequebedrijf op overnamejacht in de Europese voedingssector.

Niel en Pigasse maakten zondag bekend dat ze een ‘special purpose acquisition company’ (SPAC) hebben opgericht met de naam 2MX Organic, dat in een eerste fase 250 miljoen euro wil ophalen bij beleggers.

Een SPAC of ‘blancochequebedrijf’ is een lege schelp die via een beursintroductie kapitaal ophaalt bij het grote publiek, om vervolgens overnames te doen. De voorbije maanden waren SPAC’s een grote rage in de VS, maar Niel en Pigasse introduceerden de formule ook in Frankrijk. De twee zakenlui lanceerden in 2016 al eens een fonds om overnames te doen in de mediasector, onder de naam Mediawan.

Net als toen halen ze ook nu een derde man aan boord van hun investeringsvehikel: Moez-Alexandre Zouari, de eigenaar van het Franse diepvriesvoedingsbedrijf Picard Surgelés.

Milieuvriendelijk

De naam 2MX Organic verwijst enerzijds naar de beginletters van de voornamen van de initiatiefnemers, en anderzijds naar de focus op duurzame en milieuvriendelijke voedingsbedrijven. De eerste grote overname zou al begin volgend jaar kunnen plaatsvinden, en een waarde hebben van 1,5 à 2 miljard euro, zegt een ingelichte bron aan Reuters.

Na de notering op Euronext Parijs kan het vehikel nog extra kapitaal ophalen. De intekenperiode voor de beursgang van 2MX Organic begint maandag en loopt nog tot 7 december. De oprichters zullen ook geld investeren, maar niet meer dan 29,6 procent van de aandelen controleren. De financiële adviseurs van de operatie zijn Deutsche Bank en Société Générale.

Le Monde

Telecommagnaat Niel en ex-bankier Pigasse zijn al jaren twee handen op een buik in het Franse zakenleven. In 2010 namen ze samen met Pierre Bergé, de partner van de overleden modeontwerper Yves Saint-Laurent, de noodlijdende krant Le Monde over. 'Drie linkse rakkers pikken Le Monde in', kopte De Tijd toen. In 2014 voegden ze ook Le Nouvel Observateur toe aan hun portefeuille.

Niel is een selfmade ondernemer die zijn eerste zakelijke successen boekte met erotische diensten op het vroegere Minitel-netwerk. Zijn zakelijke doorbraak kwam er met zijn internet- en telefoniebedrijf Free, dat succes boekte als uitdager van de grote telecomgroepen.