Franse activisten bezetten 'dodengang' in slachthuis Tielt

Franse dierenrechtenactivisten zijn het slachthuis in Tielt binnengevallen uit protest tegen de mishandeling van dieren.

'We voeren actie uit protest tegen de vleesindustrie die dieren uitbuit en mishandelt', zei Romain Perdrizet van de Franse organisatie 269 Libération Animale. 'Rond 4 uur deze ochtend drongen we met meer dan zeventig mensen het slachthuis binnen. We zijn erin geslaagd een varken te bevrijden.'

Het Exportslachthuis in Tielt kwam eerder in opspraak nadat een dierenrechtenorganisatie undercover beelden had gemaakt in het slachthuis om wantoestanden aan te kaarten.

In het slachthuis waren op het moment van de inval verschillende werknemers aanwezig, die de actievoerders probeerden tegen te houden. De activisten trokken daarna naar wat zij 'de gang des doods' noemen, de gang tussen de hokken van de dieren en de plaats waar ze geslacht worden.

'Het is al de derde keer dat we een dergelijke actie voeren', zei Perdrizet. 'Eerder dit jaar slaagden we erin om vier dieren uit het slachthuis van Anderlecht te bevrijden.'

Burgerlijke ongehoorzaamheid

Alle bevrijde dieren worden opgevangen in het dierenasiel van 269 Libération Animale. Die organisatie uit Lyon zegt te strijden voor de bevrijding van dieren door directe actie en burgerlijke ongehoorzaamheid.

Rond 5.30 uur kwam de politie ter plaatse om de activisten op te pakken. 'Alles is rustig verlopen. Toen we ter plaatse kwamen, was er een Nederlandstalige actievoerder die ons uitlegde wat hun bedoeling was', zei de politie van Tielt.