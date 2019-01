Franse luxepaus Arnault pakt uit met recordcijfers voor LVMH

LVMH boekte voor het eerst 10 miljard euro bedrijfswinst, 21 procent meer dan in 2017. De omzet steeg 10 procent tot 46,8 miljard euro, dubbel zoveel als in 2011.

De grote motor van Arnault blijft de afdeling Mode & Lederwaren, die goed is voor een derde van de omzet en 60 procent van de bedrijfswinst. Merken als Christian Dior, Givenchy, Marc Jacobs en vooral Louis Vuitton blijven wereldwijd populair. Maar in zijn persbericht dinsdagavond loofde LVMH ook de Belg Kris Van Assche , sinds kort de nieuwe artistiek directeur van het modehuis Berluti.

Meer dan mode

Het beursgenoteerde LVMH bestaat uit meer dan alleen mode. Het bedrijf omvat 70 ‘huizen’ die volgestouwd zijn met luxeproducten. Het gamma gaat van parfums (Fenty Beauty, van de zangeres Rihanna), over juwelen (Bulgari) tot alcohol (Moët & Chandon, Veuve Cliquot). Arnault ontpopte zich ook tot mediatycoon als eigenaar van de kranten Le Parisien en Les Echos. En eind vorig jaar nam LVMH de luxueuze hotelgroep Belmond over.

Het jaaroverzicht van LVMH leest als een eindeloze rij superlatieven en succesverhalen. De wijnhuizen profiteerden van ‘excellente oogsten’, de cuvées de prestige legden een ‘opmerkelijke prestatie’ op de mat, bij Louis Vuitton blijft de rendabiliteit ‘op een exceptioneel niveau’ en het nieuwste Bulgari-uurwerk Octo Finissimo kreeg een ‘formidabele ontvangst’. Zowel in Europa, de VS, Azië als Japan groeide de Franse holding. Ook de Chinese consumenten vallen thuis of op reis in zwijm voor de luxegoederen.

Arnaults strategie is eenvoudig: veel geld vragen. LVMH roemt zijn eigen ‘ferme politiek van prijsverhogingen’. ‘Noteer dat Louis Vuitton het enige huis ter wereld is dat nooit solden organiseert en nooit te koop is in outlets’, klinkt het trots in het persbericht.