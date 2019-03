Franse oliefamilie zet Belgische marshmallowreus in de etalage

Het investeringsfonds Perwyn van de Franse oliefamilie Perrodo zet de Belgische marshmallowproducent Mr Mallo in de etalage. Dat vernam De Tijd van meerdere bronnen.

Perwyn kocht Mr Mallo (toen nog bekend onder de naam Confiserie Van Damme) iets meer dan vier jaar geleden voor een onbekende prijs van zijn oprichter Willy Van Damme. Sindsdien groeide de groep onder meer via overnames. Midden 2016 slorpte ze haar Spaanse sectorgenoot Marshmallows International op en een jaar later verkochten de ondernemers Frank Cloet en Paul Maeyens hun bedrijf Mellow Party - een specialist in op maat gemaakte marshmallows (vegetarische, suikervrije, biologische en halal-marshmallows) - aan hun grotere Belgische sectorgenoot.

Mr Mallo is Europa’s grootste producent van marshmallows onder het huismerk van retailers (private label in het vakjargon). Ieder jaar rolt meer dan 14.000 ton van het snoepgoed in alle geuren en kleuren van de band in de drie fabrieken van de groep. Ze exporteert haar producten naar meer dan vijftig landen. Slechts 10 procent van de productie wordt onder het eigen merk op de markt gebracht.

Geconsolideerde financiële cijfers zijn niet voorhanden, maar Mr Mallo zou een omzet van op zijn minst 35 miljoen euro neerzetten en bijzonder hoge marges realiseren. De brutobedrijfswinst (ebitda) zou meer dan 7 miljoen euro bedragen.

Mr Mallo is de enige Belgische participatie van Perwyn. Vorig jaar troefde Perwyn nog Ergon, het investeringsfonds van de Frère-holding GBL, af voor de overname van Isla Délice, de Franse marktleider in halalproducten.

Rijke Franse familie

De Perrodo’s zijn een van de rijkste Franse families. Met een geschat vermogen van 8,5 miljard euro stonden ze in de jongste rangschikking van het zakenblad Challenges op de tiende plaats. De familie is eigenaar van Perenco, met een omzet van 5 miljard dollar (4,4 miljard euro) de grootste onafhankelijke Europese oliemaatschappij.

De kinderen van oprichter Hubert Perrodo leiden de verschillende takken van de groep. François Perrodo is de topman van de olietak, zijn zus Nathalie beheert de familiale wijndomeinen (Château Labégorce en Château Marquis d’Alesme) en broer Bertrand neemt de familiale investeringstak voor zijn rekening.