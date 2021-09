Franse presidentskandidaat ten strijde tegen Nutella

Als het van de Franse presidentskandidaat Jean-Luc Mélenchon afhangt, gooit Frankrijk zijn landbouw- en voedselbeleid drastisch om. Met mogelijk zelfs een ban voor Nutella.

De extreemlinkse Jean-Luc Mélenchon, van de politieke beweging La France insoumise, is een van de kandidaten om volgend jaar Emmanuel Macron op te volgen als president van Frankrijk. Helemaal kansloos is hij niet. Vijf jaar geleden haalde hij bijna 20 procent van de stemmen.

In een recent interview met de Franse krant Libération liet Mélenchon zich opvallend uit over het Franse landbouw- en voedselbeleid. Dat wordt volgens hem het best drastisch omgegooid. Onder de titel 'We willen alleen de gezondheid van onze kinderen redden', komt hij met een reeks opvallende voorstellen.

'Niet goed'

Als hij verkozen wordt, wil Mélenchon reclame voor eten voor kinderen verbieden. En in een adem ook producten als de populaire choco Nutella. 'Waarom niet? Waarom zou men daarmee doorgaan? Het is niet goed voor de kinderen, noch voor de bossen en de dieren die er leven', zegt de politicus. Daarmee verwijst hij onder meer naar het hoge suikergehalte in het product en de palmolie die erin verwerkt wordt.