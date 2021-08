Franse private-equityreus PAI krijgt Tropicana-fabriek in Zeebrugge in handen

De dranken- en voedingsgroep PepsiCo verkoopt zijn sapmerken aan het Franse PAI. Dat investeringsfonds telt 3,3 miljard dollar neer voor Tropicana en Naked, inclusief de sapfabriek in Zeebrugge.

Het tweede grootste frisdrankbedrijf ter wereld brengt zijn Noord-Amerikaanse en Europese sappenbusiness onder in een joint-venture met het Franse investeringsfonds PAI, dat een meerderheidsbelang van 61 procent krijgt. De overige 39 procent blijft in handen van PepsiCo, net als de exclusieve verdeelrechten in de Verenigde Staten. De merken Alvalle (gazpacho) en Looza blijven buiten de deal.

In ons land stelt PepsiCo ongeveer 950 medewerkers tewerk, verspreid over vestigingen in Zaventem, Veurne (productie van de chipmerken Cheetos, Doritos en Lay's) en Zeebrugge, waar Tropicana en Naked geproduceerd worden. De site en de circa 250 medewerkers van de sapfabriek in Zeebrugge verschuiven mee naar de joint venture met PAI, bevestigt een woordvoerder van PepsiCo aan De Tijd.

De essentie Het Franse investeringsfonds PAI telt 3,3 miljard dollar neer voor de sapmerken Tropicana en Naked.

Ook de sapfabriek in Zeebrugge, waar circa 250 mensen werkzaam zijn, valt onder de deal.

PepsiCo gaat zich volledig toeleggen op de productie van 'gezonde snacks en calorievrije dranken'.

Marktleider

PepsiCo kocht Tropicana voor 3,3 miljard dollar in 1998. Het bekendste Amerikaanse fruitsappenmerk was toen de onverslagen marktleider in de Verenigde Staten, met een marktaandeel van bijna 40 procent en een jaarlijkse omzet van 2 miljard dollar. Naked Juice belandde in 2006 in de portefeuille van PepsiCo, in een poging minder afhankelijk te zijn van de gelijknamige frisdranken.

Terwijl er in de Verenigde Staten in 2011 nog 12,8 miljard liter aan fruitsappen over de toonbank ging, was de consumptie tegen 2020 met bijna 20 procent gedaald tot 10,6 miljard liter. Tijdens diezelfde periode daalde de fruitsappenverkoop van PepsiCo met 36 procent tot 1,6 miljoen liter. In het coronajaar 2020 waren de sappenmerken goed voor een netto-omzet van 3 miljard dollar, op een totaal van 70 miljard dollar.

3 miljard netto-omzet In het coronajaar 2020 waren de sappenmerken van PepsiCo goed voor een netto-omzet van 3 miljard dollar, op een totaal van 70 miljard dollar.

Veel meer dan aan de sappenbusiness heeft PepsiCo zijn omzetgroei te danken aan de productie van voedingsproducten, zoals ontbijtgranen, havermout van het merk Quaker, aardappelchips van Lay's, tortillachips van Doritos en nootjes van Duvyis. Ook de moeilijk te bereiken maar belangrijke energiedrankenmarkt geldt als veel interessanter voor het frisdrankenbedrijf. Sinds vorig jaar heeft PepsiCo er een voet aan de grond, met de aankoop van de energiedrank Rockstar.

Het was de vorige CEO van PepsiCo, Indra Nooyi, die het vizier richtte op een evenwichtiger gamma met gezondere producten, zoals flessenwater en suikervrije frisdranken. Ook de aankoop van SodaStream, de niet onbesproken Israëlische producent van apparaten om thuis bruisende drankjes te maken, moet in dat licht gezien worden.

PepsiCo Bekende merken: Pepsi, Lipton, 7Up, Lay's, Cheetos, Quaker, Looza

Omzet: 70,4 miljard dollar (2020)

Brutobedrijfswinst: 10,5 miljard dollar (2020)

Medewerkers: 291.000 (2020), verspreid over vestigingen in 26 landen

Diezelfde Nooyi, die begin 2019 na 24 jaar afzwaaide bij PepsiCo, beloofde eveneens om de marges van het bedrijf op te krikken. De sappenbusiness staat in het bedrijf bekend als het zwakke broertje, als het op winstmarges aankomt. Onder druk van investeerders en analisten beloofde Nooyi om dat pijnpunt aan te pakken.

Met deze deal maakt huidig topman Ramon Laguaerta werk van die belofte. 'Het geeft ons de ruimte om ons te concentreren op onze huidige portefeuille, inclusief de groei van onze portefeuille van gezonde snacks, calorievrije dranken en producten zoals SodaStream, die erop gericht zijn om beter te zijn voor de mensen en de planeet', zegt hij in een mededeling. De opbrengsten van de verkoop wil PepsiCo aanwenden 'om zijn balans te versterken'.

Rest dan nog de vraag waarom de Franse private-equityreus interesse toont in slabakkende sapmerken, zoals Tropicana en Naked. In een interview met de Britse zakenkrant Financial Times legt managing partner Frédéric Stévenin uit dat PAI een 'momentum' ziet voor de sapmerken. Hij verwijst naar de opstoot in de verkoop die veel voedingsbedrijven vorig jaar opmerkten.

Er zitten uiteraard veel natuurlijke suikers in sap, maar er zitten ook goede dingen in, zoals vitaminen en vezels. Frédéric Stévenin Managing Partner PAI

Die opflakkering had alles te maken met de coronapandemie. PepsiCo kon stevig garen spinnen bij de lockdownmaatregelen die de horeca gesloten en de mensen thuis hielden. Zo was er een opmerkelijke stijging van de vraag naar sinaasappelsap, omdat veel mensen noodgedwongen thuis ontbeten. 'Er zitten uiteraard veel natuurlijke suikers in sap, maar er zitten ook goede dingen in, zoals vitaminen en vezels', zegt Stévenin optimistisch.