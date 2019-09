Franse topvrouw voor Alken-Maes

Het is voor het eerst dat Alken-Maes een vrouwelijke CEO krijgt. De Française volgt Edwin Botterman op, die CEO is sinds 2016. Botterman keert terug naar Brasseries de Bourbon op La Réunion, ook een onderdeel van Heineken, waar hij al van 1998 tot 2002 werkte.

Vincenty is sinds 1998 aan de slag bij Heineken, in marketing en commerciële functies. Vanaf 2013 was ze marketing director voor Heineken in Frankrijk. Alken-Maes overkoepelt de gelijknamige brouwerij, de ciderproducent Stassen uit het Luikse Aubel en Mouterij Albert uit Ruisbroek.