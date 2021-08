Frederik Van Isacker: ‘Had ik mijn bedrijf dan Schepijs Freddy moeten noemen?’

De Belg Frederik Van Isacker maakte van Australian Homemade Ice Cream een succes. Veertig ijs- en wafelwinkels heeft hij in ons land, en nu is Frankrijk aan de beurt. ‘Ik kon me vroeger niet inbeelden dat mensen een ijsje zouden lekken zonder badkostuum aan. Ik had het mis.’

Laat u niet misleiden door de naam en de kangoeroe in het logo. De ijsjesketen Australian Homemade Ice Cream is Belgisch van oorsprong. ‘Onze bollen zijn even Belgisch als de bollen van het atomium’, zegt Frederik Van Isacker , die het bedrijf eind jaren tachtig oprichtte.

50 De familie Van Isacker mikt met de merknaam Fred’s Belgian Waffles and Ice Cream (zelfde concept als Australian Homemade Ice Cream) op vijftig winkels in Frankrijk. In Parijs zijn er al twee.

De misleidende naam verwijst naar zijn tante, die ook zijn meter is. Zij geloofde in zijn kunnen en gaf hem geld om zijn bedrijf te bouwen. ‘Ze woont in Australië. That’s it. Meer moet je daar niet achter zoeken’, zegt Van Isacker. ‘In het begin vonden velen het een slechte naam. ‘Mensen gaan dat niet onthouden’, zei mijn beste maat. Te moeilijk. Had ik het dan Schepijs Freddy moeten noemen? Of La Boule? De naam heeft me alleszins niet tegengehouden om er een succes van te maken.’

De Belgische winkels draaien een jaaromzet van 22 miljoen euro. Veertig zijn er al, gespreid tussen de kust en Durbuy. In een normaal jaar verkopen ze 3 miljoen wafels en meer dan 6 miljoen bollen ijs. ‘Dat is veel scheppen, hè.’

Knokke

De bakermat van het bedrijf ligt in Knokke, op de Lippenslaan. Van Isacker runde er in de jaren tachtig een chocoladewinkel. Hij verkocht er pralines, en had er een kleine ijsmachine staan. ‘Ik vond dat tof. Ik wilde ijs maken voor de mensen hun neus.’ Vijf jaar later trok hij in een pand aan de overkant van de straat. ‘Dat was van een vriend. Hij verkocht er verzekeringen. Het is niet dat er daar in het weekend veel toeristen passeerden die dachten: ‘Tiens, ik ga eens een levensverzekering kopen.’ Voor ijsjes was het wel een toplocatie.’

In zijn eerste ijsjeswinkel deed Van Isacker alles zelf: de ijshoorntjes bakken en vouwen, de wafeldeeg bereiden, de ijsmix maken en ter plekke draaien, citroenen persen. ‘We werden overrompeld, en konden eigenlijk niet volgen. Blijven gaan was het enige wat we konden doen.’

Er kwam een tweede winkel in De Panne, een derde in Nieuwpoort, enzovoort. ‘Ik lanceerde alle winkels zelf. Pas als ik de winstgevendheid van een vestiging kon aantonen, liet ik ze over aan een franchisenemer.’ Zo palmde Van Isacker de hele Belgische kust in.

Eind jaren negentig werd hij benaderd om een winkel te starten in Woluwe. ‘Eerst dacht ik: wat heb ik in een Brussels shoppingcentrum te zoeken? Ik kon me niet inbeelden dat mensen een crème glace gingen lekken zonder badkostuum aan. Ik had het mis. In 1999 zijn we geopend. Het was een overrompeling, en dat bleef zo. We hadden er winterdagen met omzetten van een goeie zomerdag aan de kust.’

Nu zit het bedrijf in de meeste shoppingcentra in België, en in de drukste winkelstraten. ‘Met ons concept hebben we locaties met veel passage nodig. We draaien vers ijs, en het moet allemaal op tegen het einde van de dag.’

Weet je waar speculoosijs voor het eerst werd gemaakt? In onze winkel in Koksijde, door franchisenemer Johan. In 1997 al. Frederik Van Isacker CEO en oprichter van Australian Homemade Ice Cream

Dat homemadeconcept werkt als volgt: een atelier in Antwerpen bereidt een vloeibare ijsmix. Die mengeling van melk, boter, suiker, eigeel en een smaak gaat in de winkels de ijsmachine in. ‘Het ijs wordt dus vers gedraaid, wat een smeuïge textuur oplevert. Omdat ons ijs niet wordt ingevroren, krijgt het niet de kans te kristalliseren. Het is wel arbeidsintensief. Ze zijn er in de winkels elke ochtend toch een paar uur mee bezig. Dat artisanale, dat zie je als klant niet.’

‘Butterscotch en sneaknuts’, antwoordt Van Isacker op de vraag wat zijn favoriete smaak is. Een basisijsje met pindakaas, pindanootjes, chocoladestukjes en caramelsaus erbovenop. ‘Maar de toppers zijn nog altijd vanille, chocolade, aardbei, framboos. Ook Bueno en Oreo doen het goed. En soms wordt een experiment een klassieker. Zoals mojitosmaak, dat hebben we nu overal. Er is een whatsappgroep met alle franchisenemers waar ze nieuwigheden delen. Weet je trouwens waar speculoosijs voor het eerst werd gemaakt? In onze winkel in Koksijde, door franchisenemer Johan. In 1997 al.’

Niet alles wordt enthousiast onthaald. Een keer kwam Van Isacker terug uit Zuid- Amerika met 10 ton acerola. ‘We hebben er sorbet van gemaakt. Het is een superfruit, maar het verkocht voor geen meter. Onbekend is onbemind.’

Tussen de palmbomen

In België heeft Australian Homemade Ice Cream na bijna dertig jaar expansie min of meer zijn saturatiepunt bereikt. De eerste stappen in het buitenland zijn al gezet. Onder een andere naam wel, omdat Van Isacker twintig jaar geleden de buitenlandse rechten op het merk aan Nederlanders heeft verkocht.

Van Isacker heeft voor Fred’s Belgian Waffles and Ice Cream gekozen. ‘De link naar België zit erin. Dat is van belang in het buitenland.’ Er zijn al vijf winkels in Luxemburg, twee grote in Parijs, een in Sluis. ‘En er is ook een Fred’s tussen de palmbomen op Antigua. Een Brugse is daar gaan wonen, wilde er ook een inkomen verdienen en heeft ons gecontacteerd. Waarom niet?’

De prioriteit voor verdere expansie is Frankrijk. ‘We zitten nu drie jaar in Parijs. Met de gilets jaunes en de pandemie hebben we tegenslag gehad, maar Frankrijk is een groeimarkt voor ons. We mikken op grote, vette winkels. Zeker vijftig, hoor. Maar het zal dit keer geen kwarteeuw duren. Het bedrijf is geëvolueerd. Vroeger deed ik alles alleen, nu is er een managementteam. Het zal dus sneller gaan.’

Profiel Australian Homemade Ice Cream Oprichting: in 1989 in Knokke, door Frederik Van Isacker.

Vestigingen: 39 in België, 5 in Luxemburg, 2 in Parijs, 1 in Spanje en 1 op Antigua. (in het buitenland als Fred’s Belgian Waffles and Ice Cream)

Omzet in België: 22 miljoen euro (2019). Een winkel haalt gemiddeld 15 procent ebitda- marge. Vorig jaar zakte de omzet 40 procent. ‘Mensen hebben veel ijsjes gegeten, maar niet bij ons. In winkelstraten en shoppingcentra was geen passage.’