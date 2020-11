FrieslandCampina wil 1.000 banen schrappen in België, Nederland en Duitsland

Het Nederlandse zuivelconcern FrieslandCampina bespaart. Daarom moeten tegen 2021 ongeveer 1.000 werknemers vertrekken in Nederland, België en Duitsland.

Door de 'directe en indirecte gevolgen' van de pandemie moet het zuivelbedrijf FrieslandCampina een versnelling hoger schakelen in zijn twee jaar oude transformatieplan. 'Coronategenslagen, zoals de grens tussen Hongkong en China die nog steeds dicht is, het wegvallen van omzet uit de foodservice wereldwijd, de devaluatie van lokale valuta en lagere bulkzuivelprijzen, hebben een significant impact op onze winstgevendheid in 2020', zegt CEO Hein Schumacher.

1.300 Werknemers in België In België werken ruim 1.300 mensen voor FrieslandCampina.

Daarnaast staan de winstmarges in Nederland, België en Duitsland onder druk, zegt hij. 'We hebben de juiste strategie, maar door de marktomstandigheden moeten we die sneller uitvoeren met nog meer focus op winstgevende omzetgroei en kostenbesparingen.'

Herstructureringsplan

FrieslandCampina wil vanaf het boekjaar 2022 zijn kosten jaarlijks structureel met 100 miljoen euro verlagen. Om dat te bereiken komt het concern met een herstructureringsplan dat 150 tot 175 miljoen miljoen euro zou kosten. Daarbij mikt het vooral op het productienetwerk, managementlagen, ondersteunende diensten en functies.

In Nederland, België en Duitsland kunnen productielocaties worden gesloten of activiteiten overgeplaatst, laat het bedrijf verstaan. Bovendien kunnen niet-kernactiviteiten worden afgestoten. Tegen 2021 zouden ongeveer 1.000 banen sneuvelen, vooral in Nederland, België en Duitsland. Waar de ontslagen precies vallen, kan het bedrijf nog niet zeggen.