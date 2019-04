Frietkoning Clarebout stapt in landbouwmachinemaker Dewulf

De familiale groep Dewulf is een Roeselaarse bouwer van aardappel- en wortelrooiers (circa 1.800 machines per jaar) en is goed voor een omzet van 65 miljoen euro. Drie van de aandeelhouders, ex-zaakvoerster Rika Dewulf-Decramer en haar zonen Karel en Willem, zijn niet meer actief bij het bedrijf en gaven te kennen dat ze hun belang wilden verkopen.

Zij hebben nu een koper gevonden in Jan Clarebout, de discrete ondernemer achter de diepvriesfrietproducent Clarebout Potatoes uit Nieuwkerke in de Westhoek. De West-Vlaamse agro-industrieel wordt daardoor een van de aandeelhouders naast de huidige zaakvoerder Hendrik Decramer (ook een zoon van Rika), zijn zus Isabel (HR-directeur) en haar man Thomas Decan (directeur interne processen).

Stille vennoot

Het bedrijf beklemtoont dat Clarebout als stille vennoot aan boord komt en geen rol in de bedrijfsleiding ambieert. Een integratie van Dewulf in zijn diepvriesimperium is evenmin aan de orde. 'Het is een pure privé-investering', zegt een woordvoerder van Dewulf.