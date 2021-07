Frietkoning wint veldslag tegen boze Franse burgers

Belgiës grootste frietenproducent Clarebout wint in Frankrijk een rechtszaak tegen burgers die de bouw van een nieuwe fabriek blokkeerden. Toch kunnen zij alsnog roet in het eten strooien. Ook in België probeert Clarebout al jaren tevergeefs een vergunning te krijgen voor een nieuwe frietfabriek.

Mensen houden doorgaans van frieten, maar dat verandert als een frietfabriek dreigt te verrijzen in hun achtertuin. Dat ondervindt Jan Clarebout de jongste jaren.

Je kan Clarebout de frietenkoning van België noemen. Hij zette in één generatie Clarebout Potatoes op de kaart. Het bedrijf bakte vorig jaar voor 720 miljoen euro diepvriesfrieten en andere aardappelsnacks. Toch blijft de ondernemer discreet. Daardoor kent bijna geen enkele gewone Belg hem - op de buurtbewoners van zijn geplande fabrieken na.

Clarebout Potatoes Belgische bedrijf dat diepvriesfrieten maakt en andere aardappelsnacks zoals kroketten. Het gaat jaarlijks om 700.000 ton producten. De eigenaar is Jan Clarebout. Hij bouwde de aardappelhandel van zijn familie in 1988 om tot een producent van aardappelproducten. Omzet (2019): 720 miljoen euro

Bedrijfswinst: 750.000 euro

Nettowinst: 1,6 miljoen euro

Aantal werknemers: 1.600

Fabrieken in Nieuwkerke (Heuvelland) en het Waalse Warneton

Zij organiseerden een opstand tegen Clarebouts bouwplannen. Ze vrezen een permanente frietgeur rond hun huis en andere overlast. Via de rechtbank blokkeren ze al drie jaar dat er effectief nieuwe fabrieken komen.

Gelijk in de rechtbank

Maar deze week won Clarebout een veldslag tegen de Franse boze burgers. Een rechter in Duinkerke verwierp de klachten van enkele buurtbewoners in een beroepsprocedure tegen de bouwvergunning van de fabriek. Het gaat om een investering van 140 miljoen euro, die volgens het bedrijf 320 mensen een job zou opleveren.

'Nu we de beroepsprocedure hebben gewonnen, beginnen we aan de voorbereidingen van de werf', zegt woordvoerder Rapahaël Tassart. Maar de schop gaat niet snel in de grond. 'De buren kunnen nog in cassatie gaan. Als ze dat doen, moet blijken of die procedure opschortend is.' Het bedrijf wil niet riskeren dat het begint de bouwen en de rechter de werken plots stillegt.

Daaruit blijkt dat Clarebout lessen getrokken heeft uit wat hem overkwam in het Henegouwse Frameries. Ook daar wou hij een frietenfabriek bouwen. Het gaat om een nog veel groter bouwproject, dat tussen 300 en 500 miljoen euro kost en in de komende 10 tot 15 jaar aan 300 tot 500 mensen werk moet verschaffen.

Schande

Ontevreden buurtbewoners slaagden er drie jaar geleden in om de werkzaamheden stil te leggen. In Frameries staat al drie jaar een gloednieuwe diepvrieshal zonder de bijbehorende fabriek. 'Respectez nos riverains' - 'respecteer onze omwonenden' - staat te lezen op de toegangspoort, die truckers aanmaant stil te zijn. Toch zijn de buren nog steeds boos.'Dit project is een schande! De trucks van de fabriek gebruiken een lokale weg, die niet meer veilig is voor onze kinderen', schrijven ze in recensies op Google Maps.

Clarebout zegt nog steeds van plan te zijn om in Frameries een fabriek te bouwen. Toch zit het dossier al drie jaar muurvast. Clarebout diende nog steeds geen nieuwe vergunningsaanvraag in. 'We hebben hen recent ook niet meer gesproken', zegt plaatsvervangend burgemeester Florence Van Hout (MR).

Nochtans zegt Clarebout volop in dialoog te zijn met beleidsvoerders en buurtbewoners. 'We willen hen onze plannen duidelijker uitleggen en indien nodig aanpassingen doorvoeren. Pas als iedereen erachter staat, dienen we een nieuwe aanvraag in', zegt Tassart.