Fruit en groenten Delhaize straks bijna exclusief van Greenyard

De fruit- en groenteverkoper Greenyard kruipt uit het moeras door nauwer samen te werken met de supermarkten. Wat dat precies betekent, blijkt tijdens een bezoek aan het nieuwe magazijn voor Delhaize.

Nog tot december 2021 geven de banken de Belgische beursgenoteerde groente- en fruithandel Greenyard om zijn schuldenprobleem op te lossen. Door in de kosten te snijden en meer winst maken moet de schuldgraad dalen van 7,2 naar 4 keer de brutobedrijfswinst. Een deel van de winstgroei moet komen van een nauwe samenwerking met de supermarktketen Delhaize.

Voor zowel Delhaize als Greenyard zijn er plussen en minnen. Maar uiteindelijk winnen we allebei. Dieter De Waegeneer Operationeel directeur Delhaize

Die ontspint zich in de industriezone van Boom in een gloednieuw gehuurd magazijn. Tot voor kort kocht Delhaize maar weinig bij Greenyard, maar binnenkort komt 80 procent van alle fruit in de 140 grote Delhaize-winkels hier vandaan. Ook veel van de 660 zelfstandige Delhaizes zullen zich aansluiten, maakt de keten zich sterk.

Nu zijn de hallen nog voor driekwart leeg en amper een handvol werknemers rijdt af en aan in heftrucks, maar binnenkort werkt hier 90 man. ‘We zijn aan het opstarten’, zegt Irénke Meekma, de directeur van Greenyards dochterbedrijf Bakker Belgium.

Verser

‘Wat de samenwerking ons concreet oplevert? Dat de groenten en het fruit in onze winkels veel verser zullen zijn’, zegt Dieter De Waegeneer, de operationeel directeur van Delhaize. ‘We werken efficiënter en daarom raken groenten en fruit veel sneller van de teler naar de winkel.’

Telers en kleine groentecentrales zullen hun producten na de oogst naar dit magazijn rijden. Bakker verpakt ze en rijdt ze naar het Delhaize-magazijn. Vroeger reden de telers apart naar de hallen van Delhaize. ‘Voor al die vrachtwagens moesten we apart een laadkaai reserveren’, zegt De Waegeneer. Minder leveringen met vollere vrachtwagens betekenen minder rompslomp.

KORT Delhaize is niet de enige supermarktketen waarmee Greenyard in het voorbije jaar een nauwere samenwerking afsloot. Een gelijkaardige samenwerking heeft het groenteconcern met Duitslands grootste supermarktketen REWE. Bij het Britse Tesco levert Greenyard alle diepvriesgroenten. De samenwerking met Delhaizes zusterketen Albert Heijn werd verlengd. Ook met Carrefour België sloot Greenyard een nieuwe samenwerking.

Hoewel Bakker enkele taken van de inkopers van Delhaize overneemt, verdwijnen bij de supermarktketen geen jobs. De taak van Delhaizes inkopers verandert wel. Ze gaan samen met Bakker op zoek naar telers, maar het papierwerk van de contracten neemt Bakker voor zijn rekening. Het fruit- en groentebedrijf regelt ook de praktische kant van de leveringen.

Door de samenwerking hoopt Delhaize exact de juiste hoeveelheid fruit en groenten in de rekken te leggen. Niet te veel, zodat geen producten onverkocht in de vuilnisbak belanden. En niet te weinig, zodat klanten niet voor een leeg rek staan.

De sleutel om betere voorspellingen te maken? Data. ‘Natuurlijk maken we al jaren voorspellingen op basis van onze verkoopcijfers uit het verleden’, zegt de Delhaize-manager. ‘Maar de voorspellingen worden veel beter als we een beroep kunnen doen op de knowhow van Bakker. Dat beschikt niet alleen over de gegevens van Delhaize, maar heeft een veel groter netwerk dan wij.’

Met betere voorspellingen wil Delhaize de omzet de hoogte injagen. ‘Als producten beter beschikbaar zijn, stijgt de verkoop.’

Koper

Ook voor de telers moet de samenwerking vruchten afwerpen. Ze weten maanden op voorhand al hoeveel ze moeten leveren. ‘Ze zijn zeker dat ze een koper hebben voor het fruit en de groenten’, zegt De Waegeneer. ‘En als onze vaste telers niet voldoende kunnen aanleveren, kunnen we voortaan een beroep doen op het grote telersnetwerk van Greenyard.’

De samenwerking vermindert de transportkosten en de kosten van vervallen producten die niet verkocht raken. Hoeveel Delhaize wil besparen, wil het bedrijf niet kwijt. Met het vrijgekomen geld kan de keten ‘investeren in haar strategie’, zegt De Waegeneer.

Denk aan nieuwe producten ontwikkelen en kortingsacties organiseren buiten het groenterayon. In de voorbije jaren gaf Delhaize ook aan dat het meer winst wou maken.

Stabiele inkomsten

Greenyard verzekert zich met Delhaize van een nieuwe klant en stabiele inkomsten. Delhaize betaalt Bakker de prijs die Bakker de boer betaalt. ‘Als we een inkoopvoordeel boeken bij een teler, komt dat volledig ten goede aan Delhaize’, zegt Meekma. Geld verdienen doet Bakker met de service die het levert. Hoe beter Bakker zijn doelstelling haalt, hoe hoger de vergoeding. ‘Bakker wint bij de samenwerking als we er samen met Delhaize in slagen meer groente en fruit te verkopen.’