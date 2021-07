Fruit- en groentereus Dole keert dan toch terug naar de beurs

De Iers-Amerikaanse fruit- en groentereus Dole, in 2017 het overnamedoelwit van Greenyard en Hein Deprez, keert terug naar Wall Street.

Weinig bedrijven zijn zo vaak opnieuw naar de beurs getrokken als Dole. De onderneming noteerde op de beurs van New York toen de Amerikaanse vastgoedmagnaat David Murdock haar in 1985 overnam door het noodlijdende moederbedrijf Castle & Cooke uit Hawaii in te lijven.

In 2003 haalde Murdock, die Dole uitbouwde van een ananasproducent op Hawaii tot een van de grootste fruit- en groentereuzen ter wereld, Dole echter van de beurs. Zes jaar later bracht hij het bedrijf opnieuw naar Wall Street om het na vier jaar nog eens in te lijven en privé te maken.

Hein Deprez

In 2017 had hij weer plannen voor een notering. Het bedrijf belandde daardoor feitelijk in de etalage en begon zelfs exclusief te onderhandelen over een verkoop met de Belg Hein Deprez en zijn sectorgenoot Greenyard. Begin 2018 liepen die gesprekken spaak en enkele weken later stopte Murdock ook de beursplannen in de kast.

598 miljoen Opbrengst De verkoop van 26 miljoen Dole-aandelen kan maximaal 598 miljoen dollar opbrengen.

Nu is het opnieuw zover. Dat komt omdat sindsdien veel veranderd is: het Ierse Total Produce kocht zich in 2018 in bij Dole en ging eerder dit jaar een fusie aan met zijn Amerikaanse branchegenoot. Als onderdeel van de deal ging de intussen 98-jarige Murdock eindelijk met pensioen. Hij is geen bestuurder of topmanager meer.