Fruit- en groentereus Greenyard verrast met hogere winst

Onverwacht nieuws joeg Greenyard gisteren 13 procent hoger op de beurs. De fruit- en groenteleverancier van Delhaize en Carrefour boekt meer winst dan verwacht. Al is de storm nog niet gaan liggen.

Na een boekjaar met twee winstwaarschuwingen kon de groente- en fruitverwerker Greenyard gisteren een ‘winstgeruststelling’ de wereld in sturen. De leverancier van grote Europese supermarktgroepen als Ahold Delhaize, Carrefour en Tesco kondigde aan dat hij verwacht in het halfjaar dat in september eindigde 47,5 miljoen euro brutobedrijfswinst (ebitda) geboekt te hebben. Oorspronkelijk lag de prognose van het bedrijf van ondernemer Hein Deprez tussen 43 en 45 miljoen euro.

De hogere winst is goed nieuws voor de schuldgraad, maar het blijft wachten op grotere stappen. Beursanalist

Het aandeel ging ruim 13 procent hoger. De beurswaarde dikte met 17 miljoen euro aan en bedraagt nu 155 miljoen euro. Dat is nog steeds een pak minder dan de 950 miljoen die het bedrijf in de zomer van 2018 nog waard was. Nadien verzeilde Greenyard in woelig vaarwater. De winst dook naar beneden door een bacteriële besmetting in een fabriek, een mislukte oogst en stijgende prijsdruk van de supermarkten.

Door de dalende winst steeg de schuldgraad. De banken werden ongerust en Greenyard zette een herstructurering in gang om de schulden terug te dringen en de winst te verhogen. 422 jobs verdwijnen en enkele afdelingen werden en worden verkocht. Minder winstgevende contracten met supermarkten worden stopgezet.

Greenyard hield er dus al rekening mee dat de winst zou stijgen, maar het is niet helemaal duidelijk waarom het de verwachtingen gisteren plots verhoogde. In het persbericht luidt het dat de verhoogde prognose het resultaat is van ‘een positief herstel van het bedrijf en de strikte implementatie van het transformatieplan’.

Meer wil Greenyard niet kwijt. Ook voor analisten was het gissen. Over drie weken geven de CEO’s Hein Deprez en Marc Zwaaneveld bij de officiële presentatie van de halfjaarcijfers meer toelichting.

Lage marges

‘Wellicht heeft Greenyard zijn prognoses destijds conservatief gehouden om er zeker van te zijn dat het over de lat zou geraken’, zegt Fernand de Boer, analist bij Degroof Petercam. ‘Doordat Greenyard zoals veel andere groentebedrijven met lage marges werkt, is er meteen een relatief groot effect op de winst als het wat beter gaat dan verwacht.’

Het bedrijf sloot de voorbije maanden ook enkele nieuwe contracten met grote supermarktketens zoals Tesco, Delhaize en Carrefour. Steeds luidde het dat Greenyard nauwer met hen zou samenwerken. Details over de financiële gevolgen van de deals gaf Greenyard niet, maar mogelijk hebben ze de resultaten een boost gegeven.

Effect

‘Daarnaast zou het kunnen dat Greenyard elementen van zijn transformatieplan vroeger dan verwacht heeft ingevoerd’, zegt een andere analist. ‘Daardoor is er sneller een effect op de winst. Het blijft afwachten of ook de volledige jaarwinst hoger uitkomt dan gedacht.’ Greenyard wil de winst dit en volgend jaar met telkens 20 miljoen euro opdrijven zodat de ebitda in 2020 rond 100 miljoen euro uitkomt.

Wat aandeelhouders zich ongetwijfeld afvragen, is wat de hoger dan verwachte winst betekent voor de schuldgraad. In maart had Greenyard 456,3 miljoen euro schulden, liefst 7,1 keer zoveel als de brutobedrijfswinst van het afgelopen boekjaar. ‘2,5 miljoen extra zal de schuldgraad niet drastisch verlagen’, zegt een analist. ‘In de voorbije weken verkocht Greenyard zijn Britse bloemendivisie, maar voor welk bedrag is niet bekend. Dat en de hogere winst zijn stappen in de goede richting, maar het blijft wachten op grotere stappen.’

Verzamelen

Greenyard moet enkele tientallen miljoenen verzamelen. Daarvoor broedt het op een kapitaalverhoging en wil het zijn conserventak verkopen. Daar zit de echte oplossing voor het schuldenprobleem. Het groentebedrijf wil er minsten 100 miljoen euro voor krijgen. ‘Als de verkoop meer oplevert dan verwacht, zal de kapitaalverhoging kleiner uitvallen’, zegt een analist.