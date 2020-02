Fruitbedrijf Hein Deprez vertrekt uit Suriname

The Fruit Farm Group heeft bananenplantages in Suriname.

Het plantagebedrijf The Fruit Farm Group van Greenyard-eigenaar Hein Deprez vertrekt wegens financiële problemen uit Suriname. De Surinaamse regering dreigt met een rechtszaak.

Het Belgische The Fruit Farm Group trekt zich terug uit Suriname. Daar is het actief met de bananenkwekerij FAI. De niet-Surinaamse directieleden verlieten het land donderdag.

The Fruit Farm Group wil FAI volgens lokale media voor 1 dollar verkopen aan de overheid. Die moet ook de schulden overnemen. Anders dreigt een faillissement. 'We voeren constructieve gesprekken, maar het is te vroeg om het over overnamebedragen te hebben', zegt Kris Onghena, de financieel directeur van The Fruit Farm Group.

Verlies en schulden

Het Surinaamse bedrijf maakt al jaren verlies en kreunt onder de schulden. Sinds november is er onvoldoende geld om alle bananen te exporteren. 'We hebben er moeten vernietigen', zegt Onghena. 'Maar het klopt niet dat we zo 1,2 miljoen euro misliepen, zoals lokale media schrijven.'

Door de toenemende politieke en economische spanningen in Suriname trekken we ons sneller terug. Kris Onghena Financieel directeur The Fruit Farm Group

Pas donderdag kreeg het personeel zijn loon voor januari. 'Dat betaalden we met de steun van de overheid', zegt Onghena.

De Surinaamse staat heeft 10 procent van de aandelen van FAI. De rest kocht ondernemer Hein Deprez in 2014 voor 31 miljoen dollar.

Ontstemd

De Surinaamse regering is ontstemd over de demarche van het Belgische bedrijf en dreigt met juridische stappen. De Surinaamse minister van Landbouw reageerde vrijdag in het parlement boos op een verklaring van The Fruit Farm Group. Het bedrijf zei dat het zich terugtrekt door 'de onduidelijke financiële en economische toestand van Suriname, die de afgelopen jaren enkel achteruitging'. Onlangs stapte de gouverneur van de Surinaamse nationale bank op wegens financieel wangedrag.

De lonen voor januari hebben we met de steun van de overheid betaald. Kris Onghena Financieel directeur The Fruit Farm Group

'Al negen maanden spreken we met de overheid over een overname', zegt Onghena. 'Die gesprekken gaan voort, maar door de toenemende politieke en economische spanningen trekken we ons sneller terug.'

The Fruit Farm Group slikte in 2018 een verlies van 25 miljoen euro op een omzet van 105 miljoen euro. De Nederlandse dochter AC Hartman ging vorig jaar failliet. De plantages in Costa Rica werden verkocht.

Greenyard

Er zijn problemen met de schuldeisers. Midden december gaven de obligatiehouders het bedrijf één dag voor de aflossingsdeadline de toestemming om de looptijd van een lening van 60 miljoen euro te verlengen tot eind 2020.