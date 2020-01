Fruitkeizer Hein Deprez krijgt financiële ademruimte

De obligatiehouders van The Fruit Farm Group hebben eigenaar Hein Deprez een jaar respijt gegeven. Het geeft hem tijd om de zaken bij het plantagebedrijf weer op orde te brengen.

Deprez is vooral bekend als grootaandeelhouder van de beursgenoteerde groente- en fruitmultinational Greenyard . Die kampt de jongste twee jaar met financiële problemen. Maar ook zijn eigen plantagebedrijven - Orchards Invest en The Fruit Farm Group, allebei een onderdeel van zijn holding De Weide Blik - doen het niet goed.

Fruit Farm, wereldwijd eigenaar van 5.800 hectare grond, slikte in 2018 een verlies van 25 miljoen euro op een omzet van 105 miljoen euro. In november zag Deprez zich genoopt voor het Friese AC Hartman, een van de grotere spelers in de Nederlandse glastuinbouwsector, het faillissement aan te vragen. Fruit Farm maakte zich begin 2019 ook op om zijn activiteiten in Costa Rica stop te zetten.

Uitstel

De grootste financiële hindernis was de terugbetaling van een obligatielening van 60 miljoen euro door Fruit Farm en de bijbehorende renteaflossingen. Afgelopen zomer vroeg het bedrijf zijn obligatiehouders al om uitstel en om de aanpassing van 'bepaalde voorwaarden' van de obligatielening. Er werden toen geen knopen doorgehakt.

Maar de obligatiehouders kwamen midden december, één dag voor het verstrijken van de obligatielening, opnieuw samen. Ze beslisten de looptijd van de obligaties te verlengen tot eind dit jaar én de intrest op de effecten te kapitaliseren. De rente moet niet meer meteen worden uitgekeerd. De obligaties, die verhandeld werden op de beurs van Luxemburg, blijken niet meer genoteerd te zijn.

Deprez, die gisteren niet bereikbaar was voor commentaar, kreeg met andere woorden een jaar respijt. Wat daartegenover staat, is niet bekend. De obligatiehouders hebben diverse pandrechten in handen, onder meer op de aandelen van de Turkse dochter van Fruit Farm. Die doet het volgens de jongste jaarrekening van het plantagebedrijf wel goed.

Kopzorg

Fruit Farm is niet de enige kopzorg van Deprez. De ondernemer zat de jongste twee jaar ook met het beursgenoteerde Greenyard in zwaar financieel weer. Maar ook daar kreeg Deprez meer financiële ademruimte.

Door overnames groeide Greenyard uit tot een van de topspelers in de distributie van fruit en groenten in Europa. Dat zadelde de groep op met hoge schulden. Toen ze in 2018 midscheeps werd geraakt door enkele tegenslagen, zag ze haar brutobedrijfswinst (ebitda) halveren. De hete zomer deed dat jaar de oogst mislukken, een bacteriële besmetting in een Hongaarse fabriek kostte het bedrijf 30 miljoen euro ebitda en de supermarkten zetten druk op de prijzen. Eind 2018 vertegenwoordigden de schulden 7 keer de ebitda, veel hoger dan de 4,25 keer die de banken toelaten.

Greenyard moest herstructureren. Het schrapte jobs en verkocht verschillende onderdelen, waaronder de Britse bloementak, de mesttak, een magazijn in Duitsland,de Hongaarse fabriek en onlangs nog logistieke activiteiten in Portugal.