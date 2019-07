Fruitteler moet 3.870 bomen rooien wegens 'plagiaat'

Een fruitteler uit Haspengouw moet van de rechter 3.870 perenbomen rooien door een inbreuk op het kwekersrecht. De teler gebruikte zonder toestemming enten van een andere kweker om de perensoort corina te telen.

Dat schrijft Het Belang van Limburg zaterdag.

De perensoort corina is een versie van het ras saels, een vroegrijpe mutant van de bekende conferencepeer. Omdat corinaperen vroeger rijp zijn, kunnen ze eerder op de markt komen. Zo zijn ze de concurrentie voor.

De corina werd toevallig ontdekt in de boomgaard van de gebroeders Saels in Herk-De-Stad. In samenwerking met fruitboomkwekerij René Nicolaï uit Alken werd de soort verder gecommercialiseerd én gepatenteerd. De rechten op het ras saels zijn in handen van de firma Geefa en de broers Saels.

Russische boycot

'Door de Russische boycot komen er heel veel conferenceperen tegelijk op de markt, waardoor de prijzen dalen', zegt Geefa-zaakvoerder Florent Geerdens. 'De vroege soort heeft het voordeel dat hij 2 à 3 weken alleen op de markt te vinden is.'

Een voordeel dat ook de veroordeelde teler niet ontging. Hij ging zelf aan de slag met enten van de corina, zonder toestemming van de firma Geefa. Toen zaakvoerder Florent Geerdens daar via een klokkenluider lucht van kreeg, volgden er eerst gesprekken en daarna procedures.

'De teler in kwestie had zelf enten afgeknipt en was daarmee boompjes beginnen kweken', gaat Geerdens verder. 'We wilden een voorbeeld stellen. Net als in de muziek- of filmindustrie bestaan er in de fruitsector intellectuele eigendomsrechten. Deze teler dacht dit met voeten te treden, maar het kost veel geld om een nieuwe soort te ontwikkelen en te promoten.'

7 euro per boom

Het vonnis dateert van 25 juni 2019. De Antwerpse rechter oordeelde het bewezen dat de Limburgse fruitteler zonder toestemming van de rechtenhouder peren teelde. Gevolg: de veroordeelde kweker moet maar liefst 3.870 bomen rooien op twee percelen. Dat is een flinke financiële aderlating, want volgens experts kosten dergelijke fruitbomen - zonder de opbrengst - 7 euro per stuk. Minstens 27.000 euro dus.