GAIA bijt opnieuw in het zand tegen slagerij Renmans

Renmans eiste ook dat het GAIA zou verboden worden om op gelijk welke manier te communiceren over de link tussen Renmans die Argentijns paardenvlees verkoopt en de mishandeling van Argentijnse paarden. De slagerijketen vroeg ook 12.000 euro schadeloosstelling voor haar advocaten. Maar die twee eisen vond het hof van beroep volgens GAIA te verregaand.

Monddood

Renmans toont zich tevreden met de beslissing. 'Het vlees dat in onze slagerijen wordt verkocht, waaronder natuurlijk ook paardenvlees uit Argentinië, voldoet aan strenge eisen op het gebied van traceerbaarheid en dierenwelzijn ', zegt topman Rik Renmans.

'Ik ben ontgoocheld, maar we laten ons niet monddood maken ', reageert GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch. GAIA lanceert zondag dan ook nieuwe beelden van gewonde, verwaarloosde en mishandelde slachtpaarden in Latijns-Amerika.

Het Belgische familiebedrijf Renmans telt 400 slagerijen, bijna allemaal in de buurt van een Aldi-winkel. Renmans is actief in België, Luxemburg en Frankrijk.