GBL zet sterker in op Noorse zalm

GBL, de beursgenoteerde holding rond de familie Frère, verstevigde de voorbije maanden zijn positie in het Noorse Mowi, 's werelds grootste zalmproducent. Met een belang van 400 miljoen euro heeft de groep uit Charleroi haar derde grote investering van het jaar beet.

Mowi , dat vroeger Marine Harvest heette, is een gigant in de voedingsindustrie. De groep heeft minstens 20 procent van de wereldwijde markt voor zalm in handen en is met bijna 15.000 werknemers actief in 25 landen. Mowi heeft ook twee vestigingen in Brugge en Oostende, waar een driehonderdtal mensen werkt.

Afgelopen lente was al aan het licht gekomen dat GBL een belang had genomen in het bedrijf, maar de holding wilde daar toen geen commentaar op geven. Tot nu. GBL bevestigde donderdag dat het al meer dan 5 procent van Mowi bezit. De Noorse groep is met een beurswaarde van ongeveer 8 miljard euro een van de grootste beursgenoteerde ondernemingen op de beurs van Oslo.

Het belang van GBL is ongeveer 400 miljoen euro waard. Daarmee is Mowi de derde grote deal voor GBL. Eerder dit jaar legde de holding uit Charleroi al 800 miljoen euro op tafel om de controle te verwerven over de Franse outsourcingsspecialist Webhelp. Daarnaast trok GBL 400 miljoen uit om zijn belang in het Zwitserse inspectiebedrijf SGS op te trekken.

Atypische zalm

GBL is vooral bekend als aandeelhouder van industriële bedrijven als de materiaaltechnologiegroep Umicore en de cementgigant LafargeHolcim of van de luierfabrikant Ontex. Ook de Duitse sportreus Adidas maakt al enkele jaren deel uit van de portefeuille. Een investering in zalm lijkt niet meteen in dat rijtje te passen.

Toch is de nieuwste zet van GBL niet onlogisch, zeggen insiders. De holding wil al enkele jaren meer inzetten op trends als de stijgende wereldbevolking en de groeiende middenklasse in opkomende landen.

7 miljoen Consumptie Wereldwijd wordt 7 miljoen ton Atlantische zalm gegeten. Dat zal nog toenemen.

Die trends spelen in de kaart van Mowi, een van de weinige wereldwijde spelers in de zalmindustrie. Nu de wereldbevolking toeneemt, stijgt de vraag naar dierlijke eiwitten als voedingsbron. Voorlopig is dat vooral afkomstig van vlees. Jaarlijks wordt wereldwijd 125 miljoen ton kip geconsumeerd. Voor varkensvlees gaat het om 118 miljoen ton. Vergelijk dat met Atlantische zalm: 7 miljoen ton.

Coronakoopkans

Nu door de groeiende wereldbevolking de wereldwijde visconsumptie toeneemt - de Voedsel - en Landbouworganisatie van de VN mikt op een jaarlijkse groei met 3 procent tot 2028 - staat de markt voor zalm voor een inhaalbeweging, is de redenering.

Alleen is daar door de coronacrisis niet veel van te merken. Het bedrijf uit Bergen (Noorwegen), vorig jaar goed voor een omzet van 4,1 miljard euro, levert aan grote voedingsbedrijven en retailers en - via distributeurs - ook aan de horeca. Die sector werd zwaar getroffen door de pandemie. Tegelijk daalden de zalmprijzen, wat de omzet en winst deed dalen.

Begin dit jaar bleek Mowi met de techgigant Google samen te werken om via artificiële intelligentie de groeicurves en de eetgewoontes van Mowi's zalmen te screenen.

Bovendien blijven de kosten stijgen. Nu de zeetemperatuur stijgt door de klimaatverandering krijgen zalmkwekers af te rekenen met algenplagen die vissen kunnen verstikken. Tegelijk krijgt de sector steeds strengere regels opgelegd. Dat dwong Mowi dit jaar tot een besparingsprogramma, waarbij tegen 2024 zo'n 10 procent van de banen wordt geschrapt.