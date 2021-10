Gaia moet campagne rond paardenvlees stoppen

De dierenrechtenorganisatie Gaia is in kort geding veroordeeld voor een campagne waarin het beweerde dat ingevoerd Zuid-Amerikaans paardenvlees afkomstig is van mishandelde dieren.

De federatie van vleesbedrijven Febev en twee handelaars in paardenvlees, equinox en Chevideco, hadden Gaia gedagvaard op beschuldiging van ‘onware, misleidende en ongefundeerde informatie die een schadelijke aanval inhoudt op hun reputatie’. De dierenrechtenorganisatie viseerde in haar campagne vooral de verkoop van paardenvlees door de supermarktketen Carrefour.

De ondernemingsrechtbank in Brussel veroordeelde Gaia donderdag bij verstek tot een stakingsbevel van 3 maanden en een dwangsom van 1.000 euro per dag dat de campagne wordt voortgezet, met een maximum van 250.000 euro. Volgens de rechtbank is de campagne van Gaia in strijd met de eerlijke handels- en marktpraktijken.