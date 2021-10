Galler bouwt overstroomde chocoladefabriek weer op

De chocolademaker werd bijzonder hard geraakt door de overstromingen van half juli in de Vesdervallei. De fabriek in Vaux-sous-Chèvremont werd volledig verwoest, de grondstoffen en de voorraden afgewerkt product spoelden weg.

Eeklo

Voor de productie kon Galler afspraken maken met drie onderaannemers: Cavalier uit Eeklo, Fournipac uit Andenne en François Deremiens uit Prouvy. Het personeel van Galler werd verdeeld over de verschillende locaties. Enkele machines bij de onderaannemers moesten in ijltempo aangepast worden.

Tegen midden volgend jaar wil de chocoladefabrikant terugkeren naar zijn vestiging in Vaux-sous-Chèvremont. Ianello speelde een tijdje met het idee om naar een minder risicovolle locatie te verhuizen, maar de hoge prijs van grond en bouwmaterialen maakt dat moeilijk. ‘Om onze twee sites samen te brengen in één gebouw, hebben we minstens 10.000 m² nodig. Dat zou een budget van meer dan 22 miljoen euro betekenen. Dat kunnen we ons niet veroorloven.’