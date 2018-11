Gault&Millau roept David Martin (La Paix) uit tot Chef van het Jaar

David Martin van Restaurant La Paix in Anderlecht is door Gault&Millau uitgeroepen tot Chef van het Jaar 2019.

Dat maakte de restaurantgids bekend bij de lancering van zijn Belgisch-Luxemburgse gids voor 2019, op een evenement met duizend gasten in de AED Studios in Lint.

'Met David Martin als Chef van het Jaar kiezen we voor een persoonlijkheid die visie, expertise, creativiteit en durf toont', zegt de jury. 'Daarvoor laat hij zich inspireren door zowel de Franse, Belgische als Japanse keuken. Deze intelligente en ondernemende chef, heeft daarmee met respect voor het verleden, aan restaurant La Paix een nieuwe identiteit gegeven.'

Vleespaleis

La Paix is de familiale vleesbrasserie tegenover de slachthuizen in Anderlecht. Toen Martin in 2004 achter het vuur ging staan bij La Paix, de zaak van zijn schoonouders, werd hij in geen tijd een lieveling van pers en publiek dankzij zijn ode aan Belgisch-Franse klassiekers. Martin, een Fransman, leerde de stiel bij sterrenchefs Alain Passard en Jean-Pierre Bruneau.

De chef zorgde voor een revival van het échte vleesrestaurant. Lang voor het een hype werd, experimenteerde hij al met runderrassen en liet hij vlees rijpen in de kelder van zijn restaurant. Niets was dan ook gemakkelijker geweest dan in La Paix te blijven werken met de vertrouwde menukaart, maar Martin gooide zich op nieuwe, gastronomische gerechten, vaak geïnspireerd door de Japanse keuken.

L'air du temps

Schermvullende weergave Sang-hoon Degeimbre van L'Air du temps ©Dries Luyten

Het Hof van Cleve van chef Peter Goossens in Kruishoutem en Bon-Bon (Christophe Hardiquest, Sint-Pieters-Woluwe) behouden hun topscore van 19,5/20 en mogen zich dus ex-aequo het beste restaurant van België noemen.

Maar L'air du temps van Sang-hoon Degeimbre rukt op en stijgt naar 19/20, goed voor de derde plaats. Voor het eerst krijgt die Waalse chef met Koreaanse wortels het maximum van 5 koksmutsen, het symbool van Gault&Millau voor topgastronomie.

Andere stijgers aan de top zijn Sea Grill van Yves Mattagne met 18,5/20, The Jane van Nick Bril en Chambre Séparée van Kobe Desramaults met 18/20. Chambre Séparée opende pas in juni 2017 de deuren in Gent. Desramaults sloot eerder het succesvolle In De Wulf.

La Paix haalt overigens een score van 17 op 20.

Jonge chefs

Bij de Jonge Chefs van het Jaar vallen Thijs Vervloet (Colette – Westerlo) voor Vlaanderen, Maxime Zimmer (Un Max de Goût - Comblain-au-Pont) voor Wallonië en Maxime Maziers (Bruneau – Brussel) voor het Brussels Gewest in de prijzen.