Gault&Millau roept Limburger Bert Meewis uit tot chef van het jaar

Meeuwis serveert volgens de jury goede, klassieke maaltijden. 'Met Bert Meewis als chef van het jaar kiezen we voor een keukenaanpak waar expertise, sereniteit, doelgerichtheid en een scherpe focus centraal staan. De goed uitgevoerde en opgefriste klassieke keuken is al een paar jaar helemaal terug en blijft ontzettend geliefd bij het Belgische publiek', klinkt het. Ook Sabato-recensent Jan Scheidtweiler was zeer lovend tijdens een bezoek in 2017. 'Groots in zijn eenvoud', luidde het oordeel toen.