Gault & Millau roept Waal Christophe Pauly uit tot chef van het jaar

Christophe Pauly is al 17 jaar de drijvende kracht achter Le Coq aux Champs in het Luikse Sohei-Tinlot.

De nieuwe Gault & Millau-gids roept Hof van Cleve van chef Peter Goossens en Bon-Bon uit Sint-Pieters-Woluwe andermaal uit tot de beste restaurants van België. Sergio Herman is met Le Pristine in Antwerpen de Nieuwkomer van het jaar.

De restaurantgids Gault &Millau heeft Christophe Pauly, de chef van Le Coq aux Champs in het Waalse Soheit-Tinlot maandag uitgeroepen tot Chef van het jaar.

Dat Gault & Millau de prijzen heeft kunnen uitreiken is een huzarenstukje omdat horecabedrijven verplicht de deuren sluiten in de coronacrisis. De grote concurrent Michelin had in september besloten de publicatie van zijn befaamde rode gids met twee maanden uit te stellen naar januari volgend jaar.

'Sterke kunst'

Christophe Pauly is al 17 jaar de drijvende kracht achter Le Coq aux Champs op het Luikse platteland. Op zijn 26ste ontving hij een Michelin-ster. Zijn keuken wordt omschreven als ogenschijnlijk eenvoudig, gekenmerkt door een rigoureuze selectie van ingrediënten van topkwaliteit.

'Eten bij Le Coq aux Champs is een intrigerende ervaring, een beetje zoals kennismaken met sterke kunst', zei Sabato-recensent Jan Scheidtweiler vorig jaar. 'Je snapt het niet helemaal, maar dat maakt het soms dubbel interessant.' Nu Le Coq aux Champs door de coronacrisis dicht is, biedt Pauly zijn menu's via drive-in aan.

Hof van Cleve

Gault & Millau bekroonde tijdens het virtuele event ook de beste restaurants van het land. Het Hof van Cleve van chef Peter Goossens werd voor het 18de jaar op rij uitgeroepen tot het beste restaurant van België. Samen met Bon Bon uit Sint-Pieters Woluwe haalt het restaurant uit Kruisem de hoogste score (19,5/20).