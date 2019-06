Gebakjes La Lorraine veroveren Arabische megahotels

Oost-Europa en het Midden-Oosten stuwen de groei van La Lorraine, de Ninoofse groep achter tal van broodproducten in uw supermarkt en de broodjesketen Panos. ‘De Golfstaten zijn dol op westerse viennoiserie’, zegt CEO Guido Vanherpe.

La Lorraine is een van die typische Vlaamse familiebedrijven die er dankzij hun internationale blik in slagen jaar na jaar te groeien. De groep, volledig in handen van de familie Vanherpe, klokt 2018 af op net geen 775 miljoen euro omzet. Dat is bijna 7 procent meer dan het jaar voordien, leren de pas verschenen jaarcijfers. Als La Lorraine dat tempo aanhoudt, wordt de magische kaap van 1 miljard euro omzet over een jaar of vier gerond.

‘We zijn zeker tevreden met onze groei over 2018’, zegt CEO Guido Vanherpe, telg van de derde generatie. ‘Vooral omdat het om organische groei gaat. We hanteren geen ‘buy & build’-strategie, waarbij de groei van overnames komt, maar mikken op intrinsieke groei. Overnames doen we alleen zo nu en dan, als zich opportuniteiten voordoen.’ Het bedrijf is in tien jaar ongeveer in omzet verdubbeld. In die periode steeg het aantal werknemers van ruim 2.100 naar 3.568 in 2018.

Turkije is het ideale bruggenhoofd voor verderop gelegen markten als Saoedi- Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten. Guido Vanherpe, CEO La Lorraine

De groep beheerst de hele broodketen: van maalderijen over de productie van diepvries- en verse bakkerijproducten voor supermarkten en horeca tot de broodjeszaken van Panos. Ruim de helft van de omzet komt uit eigen land. De Belgische omzet klokt af op bijna 397 miljoen euro, ruim 4 procent meer dan vorig jaar. Maar in Oost-Europa en Turkije, waar La Lorraine alleen met diepvriesproducten actief is, groeit het ruim dubbel zo snel. Het zou dus goed kunnen dat de internationale omzet straks de bovenhand neemt.

Centraal- en Oost-Europa vormen de grootste groeimotor. ‘We verdiepen onze ‘Go East-strategie’. Vanuit onze sterke aanwezigheid in de kernlanden Polen, Tsjechië, Hongarije en Roemenië proberen we uit te breiden in de omliggende landen, zoals de Balkan en Rusland. We pompen onze hele cashflow - 110 miljoen euro - in investeringen. 80 miljoen daarvan gaat naar Oost-Europa, voor nieuwe diepvriesbakkerijlijnen voor donuts en brood, maar ook voor investeringen in de automatisering van onze magazijnen.’

Donuts? Oost-Europeanen zijn er dol op, stelt La Lorraine vast. Samen met andere Amerikaanse gebakjes vormen ze een aparte productcategorie bij de industriële bakker, naast brood, viennoiserie en hartige snacks als worstenbroodjes.

‘Ondanks de turbulentie rond de Turkse munt, laat ook Turkije sterke groeicijfers zien’, gaat Vanherpe voort. ‘Turkije is bovendien het ideale bruggenhoofd voor verderop gelegen markten als Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten.’

Bloem en water

La Lorraine baat sinds 2016 een fabriek voor diepgevroren bakkerijproducten, zoals stokbrood, croissants en ciabatta, uit in de buurt van de Turkse stad Izmir. De voorgebakken productie is bestemd voor Turkse supermarkten en horeca, die de broodproducten verder afbakken, maar ook voor export naar het Midden-Oosten.

‘In de Golfstaten is veel vraag naar westers brood en viennoiserie’, zegt Vanherpe. ‘De gigantische hotels in Dubai en omstreken vinden moeilijk nog chefs die met bloem en water aan de slag gaan en zelf brood bakken. Onze diepvriesproducten, vooral uit Turkije maar ook uit andere vestigingen, zijn voor die hotels een ideale oplossing. Ook in de bredere foodservice-sector en in de lokale supermarkten zien we mogelijkheden.’

Naast de geografische uitbreiding en diversificatie ziet Vanherpe een tweede voordeel: premiumisering. Zoals AB InBev het pilsmerk Stella Artois internationaal als premiumbier in de markt zet, kunnen de gebakjes van La Lorraine in verdere markten een chiquer cachet krijgen dan in België, wat uitzicht biedt op hogere prijzen en winstmarges.

Terwijl La Lorraine in België rechtstreeks contact heeft met de eindklant via Panos, dat zich dezer dagen overigens als koffieketen lanceert, loopt het contact in het buitenland enkel via de horeca of de supermarkt. Op ontluikende markten als het Midden-Oosten vergt dat inspanningen qua opleiding. La Lorraine is van plan de grote hotels in Dubai en Abu Dhabi en de lokale supermarktketens, zoals Spinneys, Choithrams of Lulu, vertrouwd te maken met de Belgische ‘afbak’-techniek.