Geen Lotus-koekjes meer op vluchten United Airlines

De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij United biedt haar reizigers geen Lotus-speculoos meer aan, maar Oreo-koeken. De impact is klein voor Lotus, want United was nog maar vier maanden klant.

In Amerikaanse media is heel wat te doen over de beslissing van United om passagiers tijdens vluchten niet langer Lotus-speculoos te geven bij de koffie. De koekjes van de Oost-Vlaamse familie Boone worden vervangen door de Oreo-koekjes van de Amerikaanse multinational Mondelez. 'We zijn razend', schrijft de culinaire site Eater.

35 jaar geleden zette Lotus voet aan wal in de VS door koekjes te verkopen op vluchten van Delta Airlines.

Op sociale media varieerden de reacties van nostalgisch gemijmer - 'Ze zijn zoet, maar niet te zoet. Kruimelig, maar niet te kruimelig. En ze passen perfect bij een kop slechte vliegtuigkoffie' - tot triest en verontwaardigd: 'Dit is krankzinnig! Beenruimte is handig, maar speculoosjes zijn onontbeerlijk.'

Delta, een concurrent van United, speelde in op het gemor. 'Yep, still got 'em', tweette de maatschappij met een foto van een speculooskoekjes.

Impact

De stopzetting van de samenwerking heeft geen grote impact op Lotus Bakeries , is te horen bij bronnen rond het bedrijf. Lotus verkocht pas sinds oktober koekjes aan United. Zoals gepland liep dat contract de voorbije weken af.

Wellicht krijgt Lotus binnenkort een nieuwe bestelling van United. De luchtvaartmaatschappij liet na de commotie op de sociale media weten dat de Lotus-koekjes vanaf mei weer te krijgen zijn op haar vluchten.

Delta Airlines

Lotus levert aan nog meer Amerikaanse vliegtuigmaatschappijen speculoos - of Biscoff, zoals het koekje in het buitenland heet. Onder meer aan Westjet en Alaska Airlines. Met American Airlines en Delta werkt Lotus al jaren samen.

1 miljard koekjes Lotus maakt elk jaar 7 miljard speculoosjes, waarvan er 1 miljard verkocht worden in de VS.

Zeker Delta is symbolisch belangrijk. Via die maatschappij zette Lotus 35 jaar geleden voet aan wal in de VS. Toen begon Delta Lotus-speculoos te geven op zijn vluchten. Daarop vroegen klanten de maatschappij waar ze die koekjes konden kopen.

Lotus opende een callcenter, zodat Amerikanen de koekjes konden kopen via de telefoon. Zo'n twintig jaar geleden kwam de volgende stap en trok Lotus naar de Amerikaanse supermarkt.

7 miljard koekjes

De bal bleef rollen. Sinds 2016 zijn de VS de belangrijkste markt voor Biscoff. Intussen maakt Lotus elk jaar 7 miljard speculoosjes, waarvan 1 miljard verkocht worden in de VS.