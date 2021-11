Geen Nutella bij Colruyt door conflict over prijzen

Er zijn geen kleine potten Nutella meer te koop bij Colruyt. Beide bedrijven raken het niet eens over de aankoopprijzen van de hazelnootpasta. Het conflict is exemplarisch: producenten willen hun stijgende kosten tot elke prijs doorrekenen aan de supermarkten, maar die pikken dat niet.

'Tijdelijk onbeschikbaar. Gelieve ons te verontschuldigen.' Die boodschap hangt al enkele weken boven een gapende leegte in de rekken van de Colruyt-supermarkten. In het lege rek liggen normaal potten met 400 gram hazelnootpasta van Nutella. Ook online zijn ze niet langer te koop. Wie bij Colruyt Nutella wil kopen, is verplicht meteen een grote pot van 900 gram mee te nemen. Die is wel nog beschikbaar.

We blijven constructieve gesprekken voeren en hopen dat onze klanten snel hun vertrouwde product terug kunnen vinden. Jan De Grave Woordvoerder Ferrero België

De oorzaak is een dispuut tussen Colruyt en de Nutella-producent Ferrero. Ze raken het niet eens over hoeveel Colruyt Ferrero moet betalen voor een pot choco. Het is onduidelijk of Colruyt leveringen weigert of Ferrero er zelf voor kiest geen potten meer te leveren.

De demarche is opvallend, want Nutella is een erg populair product. De Italiaanse chocopasta heeft meer dan 60 procent marktaandeel in België. Dat verklaart mogelijk waarom de grote potten wel nog te koop zijn.

Zowel Colruyt als Ferrero zegt snel een oplossing te willen voor het conflict. 'Supermarkten zijn vrij om het gamma te bepalen. We blijven constructieve gesprekken voeren en hopen dat onze klanten snel hun vertrouwde product terug kunnen vinden', zegt Ferrero-woordvoerder Jan De Grave.

Correcte prijs voor de consument

Ook Colruyt wil zo snel mogelijk een oplossing. 'Het kan zijn dat hier en daar aangegeven wordt dat bepaalde producten tijdelijk niet meer beschikbaar zijn', zegt woordvoerder Patti Verdoodt. 'We begrijpen dat dat voor onze klanten vervelend is en we verontschuldigen ons voor het ongemak. We zijn er wel van overtuigd dat dit snel opgelost raakt en dat we die ontbrekende producten opnieuw zullen kunnen aanbieden, tegen een correcte prijs voor de consument.'

Lees Meer Supermarkt wordt duurder door stijgende kosten

Er zijn dus nog meerdere producten waarmee er problemen zijn, al weigert Colruyt meer info te geven. De Tijd stelde vast dat er de voorbije weken in de Colruyt-winkels tekorten waren aan producten van de multinationals Unilever (Sanex), Colgate-Palmolive (Zwitsal) en Mondelez (Lu). Op de vraag of de oorzaak een prijzenconflict is, antwoordden Unilever en Colgate-Palmolive dat ze niet publiek communiceren over de relaties met hun klanten. Mondelez was onbereikbaar.

Stijgende grondstofprijzen doorrekenen

De chocoboycot komt niet helemaal onverwacht. Enkele weken geleden raakte bekend dat de spanning tussen supermarktketens en voedingsbedrijven hoog oploopt. De leveranciers van de supermarkt hebben al maanden te kampen met oplopende grondstoffen-, energie- en transportprijzen. Die kunnen ze zelf niet langer dragen en daarom willen ze de extra kosten doorrekenen aan de supermarkten. Bedrijven als Lotus, Kraft Heinz en PepsiCo willen hun prijzen met zo'n 5 tot 10 procent opdrijven.

We zullen de ontbrekende producten snel opnieuw kunnen aanbieden, tegen een correcte prijs voor de consument. Patti Verdoodt Woordvoerder Colruyt

De supermarkten reageren koel op de vraag van de producenten. Ze zijn beducht om opgescheept te raken met prijzen die hoger zijn dan die bij concurrerende supermarkten. Daardoor zouden de ketens hun prijzen moeten verhogen, terwijl de concurrentie tussen supermarkten de jongste maanden hoog oploopt. 'Concurrenten smijten met promoties', zei Colruyt-topman Jef Colruyt een maand geleden.

De onderhandelingen tussen supermarkten en producenten verlopen meer dan ooit op het scherpst van de snee en escaleren soms. Dan boycot de supermarkt producten van de leverancier of weigert een leverancier producten nog te leveren. Zo zet de ene partij de andere onder druk om door de knieën te gaan.