'Geen heropening slachthuis Bastenaken zonder verkoop'

De impasse rond het slachthuis in Bastenaken van de West-Vlaamse vleesgroep Verbist duurt voort. De Waalse regering zegt dat een heropening van het slachthuis uitgesloten is, tenzij Verbist wil overgaan tot een verkoop.

Verbist kwam in het voorjaar opnieuw in een storm terecht toen bleek dat er in het slachthuis Veviba van de West-Vlaamse groep geknoeid werd met etiketten en vlees dat niet meer geschikt was voor menselijke consumptie werd verwerkt in gehakt.

Veviba speelde zijn erkenningen op 7 maart 2018 kwijt, een week nadat het FAVV een inval uitvoerde bij het vleesbedrijf. Op 31 mei 2018 kreeg Veviba echter de toelating om de snijactiviteiten herop te starten. De slachtvloer is echter nog steeds gesloten, terwijl er ook nog een gerechtelijk onderzoek loopt.

De Waalse overheid tracht de slachtactiviteiten heropgestart te krijgen. Ze zit mee aan het roer omdat de Waalse investeringsmaatschappij Sogepa medeaandeelhouder is van het slachthuis. Er lag een scenario op tafel om Bastenaken weer te laten draaien met een nieuwe aandeelhouder. Maandag raakte echter bekend dat de overname mislukt is, volgens de groep Verbist buiten haar wil om. De groep haalde ook snoeihard uit naar de Waalse en de federale overheid die ze beschuldigde van 'hysterisch oproer' tegen de groep.

Dinsdag riposteert de Waalse regering. 'Als de Groep Verbist haar sites niet wil verkopen, is het onmogelijk over te gaan tot een heropening'. Dat heeft de Waalse minsiter van Economie Pierre-Yves Jeholet (MR) gezegd. Volgens Jeholet zal Wallonië in een 'economische logica blijven handelen'.

Ontwerpakkoord

Het Waals Gewest stelde interimmanagers aan, die onder meer op zoek gingen naar potentiële kopers. Dat proces heeft een aantal offertes opgeleverd en de gesprekken met de belangrijkste actoren hadden geleid tot een ontwerpakkoord dat uitzicht bood op een toekomst voor de betrokken sites. 'Maar de Groep Verbist, aandeelhouder van Veviba, heeft laten verstaan dat ze - in tegenstelling tot wat was afgesproken - niet langer verschillende sites wil verkopen', aldus Jeholet.