‘Geen kerstmarkten, dat kost ons honderdduizenden flessen jenever'

Het Vlaamse familiebedrijf Filliers ziet de jeneververkoop al jaren dalen, en daar komt dit jaar de afgelasting van de kerstmarken bij. ‘Maar we zijn meer dan jenever. Met onze singlemaltwhisky mikken we op de top. In twee weken was hij uitverkocht.’

Voor de een zijn ze het summum van gezelligheid, voor de andere commerciële kitsch. Maar voor de familiale stokerij Filliers zijn kerstmarkten gewoon business. Een belangrijke business. ‘Jenever is ingeburgerd in winterevenementen. Wat is er leuker dan vrienden tegen te komen en een borreltje te trakteren?’, zegt Bart Cnudde, de CEO van Filliers, een van de laatste familiale jeneverstokerijen in ons land.

‘Normaal halen we 60 procent van onze verkoop in de winter. Nu zou de meest hectische periode moeten zijn’, zegt hij. Maar kerstmarkten, winterfeesten en openluchtschaatsbanen passen niet in een anderhalvemetersamenleving. ‘En het is niet dat mensen nu massaal jenever inslaan om thuis in de zetel shotjes te drinken. Dat gebeurt niet.’

Geen kerstmarkten

Dat voelt Filliers keihard. Volgens Cnudde zal het ontbreken van kerstmarkten Filliers dit jaar een paar miljoen euro omzet kosten. Dat is veel, op een groepsomzet van 13,5 miljoen euro vorig jaar.

‘Een paar honderdduizend flessen minder’, schat Cnudde. ‘We leveren aan grote kerstmarkten zoals die in Brugge en Leuven. Daar weten we precies hoeveel we missen. Maar daarnaast zijn er al die kleine events van scouts, voetbalclubs, buurtcomités, carnavalsverenigingen. Of een tijdelijke Moose Bar. Het zit enorm verspreid. Die kopen hun flessen in de supermarkt of bij de drankenhandel. Daar hebben we nog geen zicht op. Toch hoop ik het boekjaar break-even af te sluiten.’

70 Filliers verkoopt sinds twee jaar singlemaltwhisky en barrel aged jenever, waarvan de prijs oploopt tot 70 euro per fles.

Cnudde zit sinds 2014 in de directie en nam na enkele jaren proefdraaien in 2018 het roer in handen. Hij is de eerste niet-familiale CEO sinds de oprichting in 1880. Filliers begon als landbouwbedrijf-stokerij, met eigen graanvelden en ossen, die het jeneverdraf als voeder kregen.

Cactus en galetten

Vooral onder de vijfde generatie kende het bedrijf een groeispurt. Het stapte af van de klassieke jenever - ‘ne klaren’ - van 30 graden en zette de stap naar fruitjenever. Dat was vloeken in de kerk, maar het bleek een schot in de roos. Intussen zijn er een twintigtal smaken. ABC: appel, bessen, citroen. Maar ook cactus en galette, met de smaak van West-Vlaamse lukken.

Die ‘glaasjes van plezier’ zijn nog altijd de kern van Filliers. ‘Maar ik hoor dat niet zo graag, die glaasjes van plezier, of van de korrel tot de borrel’, zegt Cnudde. Het klinkt als breken met de traditie. ‘Een beetje misschien. We willen inzetten op pre- miumproducten in plaats van fun. We zijn meer dan jenever, en stoken ook gin en whisky. En vanaf volgend jaar ook onze eigen vodka.’

Cnudde ziet het ook als een noodzaak om te overleven, met een jenevermarkt die 2 à 5 procent per jaar zakt. ‘Vroeger kwam je binnen bij mensen. ‘Moet je een druppel hebben?’ Wie doet dat nu nog? Bovendien is jenever een kleine markt. België, Nederland, Argentinië en Québec. That’s it. Daarbuiten zie je dat amper. Toen ik hier kwam, was de opdracht: garanderen dat we als familiale stokerij blijven bestaan. Dat was net na een periode waarin andere familiebedrijven zoals Smeets en Peterman waren overgenomen.’

Filliers-gin was de eerste stap naar diversificatie. ‘We waren de eerste Belgische gin. De hype is wat gaan liggen. De groei van meer dan 10 procent per jaar zien we niet meer, maar het is een blijver, goed voor een vijfde van de omzet al’, zegt Cnudde.

Gin

De gin opende voor Filliers ook deuren in het buitenland. ‘Er is net een zending naar Nieuw-Zeeland vertrokken. En vorig jaar was op ik zakenreis in Japan. Ik was wat aan het rondneuzen in een drankenwinkel en botste er op onze gin.’

Sinds kort mikt Cnudde met ‘barrel aged’ jenever en een singlemaltwhiskey op het nog hogere segment, met flessen waarvan de prijs oploopt tot 70 euro.

‘Jenever die 21 jaar op vat heeft gelegen. Dat is uniek. Dat is premium en maak je niet zomaar na. Dat drink je ook niet als een shot. De verkoop loopt goed, maar het blijft een moeilijke markt. Het is moeilijk om het imago van een oubollig product, dat je vroeger aan de postbode aanbood, te veranderen. We kunnen dat niet alleen, we hebben de hulp nodig van sommeliers en cocktailexperts. Zo is de gin-tonic-hype ook begonnen’, zegt Cnudde.

Heel lange termijn

‘Volgend jaar brengen we een jenever van 30 jaar op de markt. Zo pluk ik de vruchten van vorige generaties die het idee hadden jenever op vat te steken.’ Dat geldt ook voor de lancering van de singlemaltwhisky, die in alle stilte tien jaar heeft liggen te rijpen op sherryvaten. Vorig jaar gooide Filliers 5.500 flessen op de markt, dit jaar zijn er dat 7.000.

Profiel Filliers

Omzet (2019): 13,5 miljoen euro



Bedrijfswinst: 0,3 miljoen euro



Nettowinst: 0,2 miljoen euro



Werknemers: 25



Opgericht: in 1880 in Bachte-Maria-Leerne (Deinze)



Activiteit: productie van jenever, gin, whisky en vodka

‘Binnen twee weken waren we uitverkocht. Er zijn nu wachtlijsten’, zegt Cnudde. ‘We hebben bewust maar een deel van onze stock op de markt gebracht. De rest blijft liggen om later met een whisky van 15 of 20 jaar te komen, en misschien ooit met een van 50 jaar. Ik heb de sleutels in handen. Ik zou alle lades kunnen opentrekken, en alles verkopen. Ik kan er het verlies aan jeneververkopen een deel mee compenseren. Maar dat zou niet slim zijn. Je moet in deze business op heel lange termijn kijken, veel verder dan waar je als CEO de geneugten van plukt. Je moet denken aan de volgende generaties. Daarom is de stokerij dit jaar blijven draaien, hoewel we daarop konden besparen. We kunnen het niet maken over tien jaar te zeggen: sorry, dit jaar geen single malt van tien jaar want er was toen een virus’, zegt Cnudde.

Hij heeft hoge verwachtingen van zijn whisky. In 2018 investeerde hij 2 miljoen euro in de whiskystokerij. Die kan 100.000 liter per jaar aan, een tienvoud van vroeger. ‘Een heel zware investering. Daarbovenop moet je ook nog de sherryvaten - meer dan 1.000 euro per stuk - kopen. Die liggen daar dan tien jaar. Reken toch op 5 miljoen euro investering, waarvan je pas na tien jaar de eerste cent terugziet. Maar goed, daar ligt onze toekomst.’

Hij droomt ervan door te stoten tot de whiskytop. ‘Je hebt de Schotse, de Japanse en de new world whisky. In die laatste categorie wil ik de top bereiken. Gaan we ooit de Schotten evenaren? Dat weet ik niet. De Japanners hadden dat ook nooit gedacht.’

MH17

Met alle initiatieven in de pijplijn heeft Cnudde de ambitie de omzet tegen 2030 te verdubbelen. ‘We willen echt groeien, met 5 à 10 procent per jaar’, zegt hij, waarna meteen een kanttekening volgt. ‘Maar dan hebben we de wind in de zeilen nodig. Dat is niet altijd het geval geweest.’