Genadeloze cost cutter met te weinig bier in de genen

Carlos Brito loodste AB InBev naar het absolute wereldleiderschap in de bierwereld, maar de tijd is gekomen dat de genadeloze cost cutter plaats ruimt voor een CEO die meer aandacht heeft voor de verkoop en de biercultuur.

E ven na Kerstmis 2005 kondigt InBev - de ‘AB’ van Anheuser Bush is er dan nog niet - aan dat de Braziliaan Carlos Brito met onmiddellijke ingang de Amerikaan John Brock vervangt. Insiders zien in de aflossing van de wacht een teken dat de Braziliaanse aandeelhouders hun invloed ten volle willen laten gelden.

Brito is een vertrouweling van Jorge Paulo Lemann. De voormalige tennisster, die uitgroeide tot een van de succesvolste zakenlui in Brazilië, financiert Brito’s studies aan de prestigieuze Stanford-universiteit. Lemannn had samen met Marcel Telles en Carlos Sicupira Ambev gevormd door verschillende kleinere brouwers samen te smelten. In 2004 fuseert Ambev met het Leuvense Interbrew tot InBev. De Brazilianen krijgen aandelen van de fusiegroep.

Brito stond al voor zijn aantreden bij de Belgische brouwreus bekend voor zijn obsessieve drang om kosten weg te hakken. Dat deed hij eerder bij de Braziliaanse brouwer Brahma. Hij kan de teugels echt strak aantrekken als hij de Amerikaanse nummer één, Anheuser-Busch, inlijft. Met een prijskaartje van 52 miljard dollar is het in 2008 de grootste buitenlandse overname ooit door een Belgisch bedrijf.

Amper 24 uur na de overname komt hij toe in St.Louis, het hoofdkantoor van Anheuser-Busch. Hij begint meteen te saneren, want hij vindt er veel laaghangend fruit. De eigen helikopters en privéjets worden direct te koop gezet. Ook de gratis bierbakken voor het personeel sneuvelen. Brito staat bekend voor zijn hoog werktempo en zuinigheid. ‘De enige vrije tijd die ik heb, spendeer ik aan een half uur wandelen op de loopband en aan mijn familie’, zegt hij aan Financial Times. Over zijn privéleven wil hij niets kwijt. Brito is getrouwd en heeft vier kinderen. Op kantoor zit hij in een landschapsbureau met andere managers. Hij maakt geen gebruik van een bedrijfswagen of een privéjet. Van zijn personeel eist hij dat ze altijd het allerbeste van zichzelf geven. Wie matig presteert, moet opstappen. ‘Middelmatige mensen trekken dezelfde soort mensen aan’, redeneert hij.

New York boven Leuven

Leuven blijft in naam de hoofdzetel, maar het zwaartepunt van de besluitvorming verhuist naar de VS.

Onder impuls van Brito verhuist het administratieve hoofdkantoor van de groep in 2009 van Leuven naar New York. Van Brito is geweten dat hij niet graag nabij het kleine Leuven woont. Een bruisende stad als New York kan makkelijker topmanagers aantrekken. Leuven blijft in naam de hoofdzetel, maar het zwaartepunt van de besluitvorming verhuist naar de VS. De Braziliaan weet dankzij de synergieën uit de fusie met Anheuser-Busch de winstgevendheid fors te verhogen. Die gaat nog hoger na de overname van de Mexicaanse Corona-brouwer Modelo in 2012. In winstmarge laat AB InBev kleppers uit de consumentengoederensector achter zich, van Coca-Cola tot Nestlé. De bedrijfswinstmarge tikt in 2013 even een record van 41 procent aan, om zich de jaren nadien boven 30 procent te nestelen. Het blad Barron’s zet Brito bij de beste 30 CEO’s ter wereld.

In 2016 doet Brito het huzarenstukje nog eens over door de nummer twee van de wereld, SAB Miller, in te lijven. Het prijskaartje van 92 miljard euro loopt hoog op. Tegen 17,2 keer de ratio EV/ebitda (bedrijfswaarde tegenover de bedrijfscashflow) is het een zeer dure overname. AB InBev moet zich diep in de schulden steken. Bovendien moet Brito enkele succesvolle activa afstoten om goedkeuring te krijgen van de mededinging. Onder meer Grolsch, Peroni, ’s werels meest verkochte bier Snow uit China en de Oost-Europese tak van SAB Miller gaan de deur uit.

Omdat SAB Miller zelf al een fusie doorlopen had, vindt Brito er minder mogelijkheden om te snoeien. Bovendien begint de bierverkoop te tanen.

Omdat SAB Miller zelf al een fusie doorlopen had, vindt Brito er minder mogelijkheden om te snoeien, wat hij het beste kan. Bovendien begint de bierverkoop te tanen. In de Amerikaanse markt, de meest winstgevende voor de groep, slabakt het vlaggenschip Bud Light. De opkomst van kleine, artisanale brouwers doet de biermogol pijn. De voorbije tien jaar verloor AB InBev er 20 procent van zijn volume.

Vanaf midden 2018 begint de verkoop van de hele groep licht te dalen en brokkelt de winstmarge af. Dat is nefast voor de beurskoers, want het bemoeilijkt het vermogen om de torenhoge schuldenberg naar beneden te krijgen. Brito probeert het tij te keren door te focussen op de meest rendabele merken: Bud, Stella en Corona. Hij lanceert alcoholarme en -vrije varianten. En hij zet in op nieuwe drankjes, zoals Hard Seltzer, dat in de VS zeer populair is.

De hele top vervangen

Maar bij sommige analisten en aandeelhouders heeft Brito afgedaan. Naar verluidt is de Colombiaanse familie Santo Domingo, die 5 procent van de aandelen controleert, ontevreden. Ook analisten opperen dat de overnamespecialist Brito beter de baan kan ruimen voor een CEO die de biercultuur meer in de genen heeft en meer oog heeft voor marketing en verkoop, zoals de afscheidnemende topman van Heineken Jean-Paul Van Boxmeer. Onder diens bewind groeide Heineken veel harder dan AB InBev.

116% Onder Brito stegen de AB InBev-aandelen met 116 procent, ook al is de koers sinds de overname van SAB Miller met 60 procent gecrasht

Vast staat dat de aandeelhouders van AB InBev de hele top willen vervangen. Felipe Dutra, landgenoot en kompaan van Brito en gedurende vele jaren de financieel directeur van de groep, moest dit voorjaar opstappen. Vorig jaar maakte Olivier Goudet de voorzittersstoel vrij voor Martin Barrington. Die komt van de Marlboro-producent Altria. Altria bezit 10 procent van de AB InBev-aandelen, en wil volgens insiders meer inspraak.