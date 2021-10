Gentenaars trekken de grens over met 'minifrisdrankfabriek'

Dripl bindt met een verpakkingsvrije automaat de strijd aan met de frisdrankgiganten. De Gentse start-up haalt 1,1 miljoen euro op, en zet de stap naar Nederland. 'Je moet overal je drinkbus kunnen vullen met gezonde limonade, net zoals met water.'

Het was juli 2019 toen Colin Deblonde en Lucas Moreau op een probleem stootten. De twee studenten productontwikkeling stonden op een warme dag met dorst in een treinstation, hervulbare drinkbus bij de hand. 'Ik had zin in een icetea en realiseerde me plots hoe bizar het was dat ik overal terechtkon om mijn ecologische waterfles te vullen, maar nog altijd verplicht was een wegwerpverpakking te nemen als ik frisdrank wilde', zegt Deblonde.

De evidente trigger was het afval - 1,4 miljard wegwerpverpakkingen per dag - maar we schrokken ook van het nutteloze watertransport in de frisdrankindustrie. Colin Deblonde Costichter Dripl

Diezelfde avond ging het duo op online onderzoek. 'De evidente trigger was het afval - 1,4 miljard wegwerpverpakkingen per dag - maar we schrokken ook van het nutteloze watertransport in de frisdrankindustrie. Een traditionele frisdrank bestaat voor 80 procent uit water. Heel wat trucks vervoeren dus vooral water. Dat is zeker in onze contreien, waar drinkbaar water uit de kraan komt, absurd.'

Deblonde en Moreau wilden het anders proberen. Met zelf gekochte tweedehandsonderdelen sloeg Moreau, die ook een achtergrond heeft als industrieel ingenieur, aan het knutselen. Na verschillende prototypes kwamen ze tot de Dripl-automaat, waar je een glas of drinkbus kan vullen met limonade.

60 automaten

'Het is de bedoeling de frisdrankproductie weer te decentraliseren', zegt Deblonde. 'We creëren onze eigen minifrisdrankfabriek. De automaat wordt aangesloten op de waterleiding en zuivert en koelt het water, om het dan te mengen met een van onze suikerarme smaken.'

Een dik jaar na de oprichting staan er zo'n 20 Dripl-automaten in bedrijven als JBC, Showpad en Imec. Er zijn contracten getekend voor nog 40 toestellen die in de komende weken geleverd worden. 'De fundamenten zijn er', zegt Deblonde. 'We zitten bijna aan de kaap van 100.000 vermeden wegwerpverpakkingen dankzij onze 'refill points'. Binnen drie jaar willen we daar 10 miljoen van maken.'

Fors opschalen is het plan, en daarvoor heeft Dripl nu in een kapitaalronde 1,1 miljoen euro opgehaald. Bij de investeerders horen het Vlaamse investeringsfonds PMV, Stéphane Ronse, de oprichter van de maaltijdbox Foodbag, en Jonas Mallisse, de Belg achter Too Good To Go, de app die voedselverspilling tegengaat.

Productie uit handen

De 20 al geïnstalleerde automaten staken de mannen van Dripl eigenhandig ineen. Met de verse centen wil Dripl tegen het einde van het jaar 100 automaten verdeeld hebben, en dat nog eens maal tien het jaar erna. 'Daarom geven we vanaf nu de productie uit handen, maar ik blijf wel mee nadenken over de technische optimalisatie en vernieuwing van het productgamma', zegt Moreau.

10 miljoen te vermijden wegwerpverpakkingen Dripl heeft zo'n 100.000 wegwerpverpakkingen vermeden met zijn automaten om limonade bij te vullen. Binnen drie jaar wil de start-up daar 10 miljoen van maken.

Bedrijven aanspreken was voor Dripl een goede eerste manier om impact te hebben en dat blijft een belangrijk klantenpubliek, maar de start-up kijkt ook naar meer publieke plaatsen zoals campussen, scholen of treinstations. Eind dit jaar wordt Dripl ook gelanceerd op de bedrijfsvloeren in Nederland.

De frisdrankautomaten worden verkocht of verhuurd, Dripl verdient vooral aan de getapte limonades. De start-up rekent op een omzet van minstens 500.000 euro dit jaar. 'Als we onze huidige strategie voortzetten, kunnen we binnen anderhalf jaar break-even draaien. Maar alles hangt af van de expansie. Evengoed blijven we onze omzet herinvesteren in de groei.'