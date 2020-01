Gentse familie verstevigt hondenbrokkenimperium

‘Om de positie op de internationale markt voort te versterken’ haalt het Belgische familiebedrijf United Petfood, dat vooral droge voeding voor huisdieren maakt, Effeffe Petfood binnen. Bij de Italiaanse collega-producent van dierenvoeding werken 85 mensen op de productiesite in Pieve Porto Morone. Het overnamebedrag is niet bekend.

Expansie

En het wil meer. Sinds 2013 is United Petfood op overnamejacht. In een kleine zeven jaar nam het tien fabrieken over, waarvan de helft in Frankrijk. De twee recentste deals dateren van zomer 2018, toen het in minder dan een maand het Spaanse Bynsa en het Roemeense Nordic Petfood inlijfde, net als Effeffe de marktleiders in hun land.