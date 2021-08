Geruchten over verkoop van Marcassou en Aoste

Neemt de Spaans-Mexicaanse eigenaar binnenkort afscheid van de Belgische Aoste-hesp en de Ardense Marcassou-worst? Er zijn al weken sterke geruchten, maar de directie van producent Imperial Meat ontkent.

Het was de Spaanse zakenkrant El Economista die enkele weken geleden de kat de bel aanbond: de Spaanse worstengigant Campofrío heeft zijn vleesactiviteiten in de Benelux in de etalage gezet. Daarbij werd Rabobank als adviseur ingehuurd. Er waren al gevorderde gesprekken met een sectorgenoot, schreef de krant op basis van meerdere bronnen. De verkoop zou middelen opleveren om in andere activiteiten te investeren.

Imperial Meat Products Producent van broodbeleg (Aoste) en Ardense specialiteiten (Marcassou), goed voor een omzet van ruim 230 miljoen euro. Telt 650 werknemers op vijf Belgische sites in het Gentse en de Ardennen. Behoort samen met het Nederlandse Stegeman (Overijssel) tot de Spaanse vleesgroep Campofrío, die op haar beurt in handen is van de Mexicaanse groep Sigma (onderdeel van het conglomeraat Alfa).

De berichten leidden tot onrust in ons land, waar Imperial Meat Products een grote werkgever is met ruim 650 personeelsleden verspreid over vier fabrieken in het Gentse en één in de Ardennen. 'We hebben op verschillende ondernemingsraden om uitleg gevraagd, maar de directie heeft de berichten in de media ten stelligste ontkend', zegt Bjorn Desmet van ABVV Horval Oost-Vlaanderen. De vakbondsman geeft aan dat mensen vragen blijven stellen. 'Waar rook is, is vuur.'

Imperial Meat onthoudt zich van commentaar. 'We reageren niet op speculaties in de media', verklaarde een woordvoerder. Maar het overnameverhaal dook deze week ook op bij het Nederlandse zusterbedrijf Stegeman, dat door de Imperial-directie wordt aangestuurd. Volgens de Nederlandse zender RTV Oost werd het personeel er al ingelicht over de aanstaande verkoop. De combinatie Imperial-Stegeman is goed voor een omzet van ruim 300 miljoen euro, waarvan iets meer dan 200 miljoen euro uit België.

Imperial was in familiale handen tot de overname door de Amerikaanse multinational Sara Lee in de jaren 90. Na een tussenstop bij het eveneens Amerikaanse Smithfield belandde het vleesbedrijf bij het Spaanse Campofrío. Dat zat zelf een tijd onder Chinese controle, maar is nu in handen van de Mexicaanse voedingsreus Sigma Alimentos van het conglomeraat Alfa Group.

Ter Beke

Een eventuele nieuwe verkoop van Imperial Meat Products, met hoofdkantoor in Lievegem, zal met grote interesse gevolgd worden door Ter Beke , dat in dezelfde gemeente is gevestigd. Die beursgenoteerde groep is ook actief in vleeswaren in België en Nederland, vooral via huismerken van supermarkten.

Misschien heeft Ter Beke zelf trek in bepaalde activiteiten van Imperial of Stegeman. Het is al jaren bekend dat de groep haar omzet van 717 miljoen euro wil opkrikken naar meer dan 1 miljard euro. ‘We kijken permanent naar opportuniteiten en sluiten dus niet uit dat nog overnames volgen’, verklaarde voorzitter Dirk Goeminne onlangs, bij de benoeming van Piet Sanders (ex-Puratos) als nieuwe CEO. Ter Beke geeft nu geen commentaar.

650 Werknemers Imperial Meat Products heeft in België ruim 650 personeelsleden, verspreid over vier fabrieken in het Gentse en één in de Ardennen.

De vleessector geldt als een moeilijke sector met dunne marges door de druk van de retailers en regelmatige voedselcrisissen. Vorig jaar gooide de gigant Nestlé de handdoek in de ring en verkocht 60 procent van zijn charcuteriemerk Herta aan de Spaanse groep Casa Tarradellas.