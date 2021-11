Geuzebrouwer Frank Boon geeft fakkel door aan zijn zonen

Frank Boon, een van de weinige lambiek- en geuzebrouwers uit het Pajottenland, heeft officieel de sleutels van zijn brouwerij overgedragen aan zijn twee zonen Jos en Karel.

Met Frank Boon verdwijnt een van de prominentste figuren uit de geschiedenis van de geuze. Boon begon op zijn 21ste vlak na zijn militaire dienst met een handel in streekbieren. Uit pure passie was hij daarnaast ook geuzesteker. Al snel groeide zijn hobby uit tot zijn job. Zo kocht hij twee jaar later, in 1977, in Lembeek een oude geuzestekerij van René De Vits, een vrijgezel die geen opvolgers had. De Vits leerde Boon de knepen van het brouwen van geuze, een bier dat het resultaat is van het samenvoegen van lambiekbieren van verschillende leeftijden.

Aanvankelijk kocht Boon de lambiekbieren in bij andere brouwers. Toch had hij al snel in de gaten dat het aanleggen van een eigen lambiekvoorraad nodig was om volwaardig brouwer te worden. Toen begin de jaren 80 een oude metaalfabriek failliet ging in Lembeek, zag hij de kans schoon om daar een brouwerij van te maken. Hij installeerde er een automatische bottelarij en een stoomketel. Later kwam daar een brouwzaal bij, waaruit in 1990 het eerste brouwsel vloeide.

De voorbije jaren is het familiebedrijf Boon met zijn 18 medewerkers gestaag gegroeid. Dat is mede te danken aan de toenemende belangstelling voor streekbieren en de verbeterde technologische kennis over het gistingsproces.