'Gezonde' snacks bezorgen Lotus nieuw recordjaar

Het bedrijf uit Lembeke haalde vorig jaar een omzet van 524 miljoen euro, 3,3 procent meer dan in 2016. Na een zwakke eerste jaarhelft, waarin de omzet amper 1 procent steeg, noteerde het bedrijf in de tweede jaarhelft een omzetgroei van 6 procent. Ook de recurrente bedrijfscashlow (Rebitda) steeg met 2,7 procent tot 104 miljoen euro.

Lotus boekt die groei ondanks de negatieve wisselkoerseffecten . Zo bleef de sterke euro wegen op de omzet in de VS en het Verenigd Koninkrijk, twee belangrijke markten voor Lotus.

Brexit

'Na de recordgroei in 2016 had ik op dit resultaat voor 2017 gehoopt', reageert CEO Jan Boone. 'Het sterkt ons alleen maar in ons geloof dat onze strategie solide is.'