Godiva verkoopt Aziatische tak

Hoe Belgisch is Godiva nog?

?Hoewel Godiva al enige tijd in Turkse handen is, beklemtonen Godiva en MBK Partners de Belgische geschiedenis van de pralines. Belgische chocolade staat immers erg hoog aangeschreven in Azië. Godiva werd gesticht door de Brusselse chocolatier Pierre Draps in 1926. CEO Young-Scrivner: 'We willen bij de opening van meer dan 2.000 koffiehuizen de Belgische geschiedenis en kwaliteit behouden.' Godiva beklemtoont dat het Europese hoofdkwartier nog steeds in Brussel is en dat de fabriek in Koekelberg ook in de toekomst de Aziatische winkels zal blijven beleveren.