Greenpeace brandt roofbouw bij teelt palmolie af

De teelt van palmolie leidt, alle beloften ten spijt, nog altijd tot massale ontbossing in Indonesië. Het resultaat van die roofbouw vindt zijn weg naar veel merk- en huisproducten in uw supermarkt.

De afgelopen drie jaar is in Indonesië een gebied meer dan dubbel zo groot als Singapore verwoest als gevolg van roofbouw voor de teelt van palmolie. 40 procent van die ontbossing - 130.000 hectare - trof het tot dan toe ongerepte en natuurrijke regenwoud in Papoea, met alle desastreuze gevolgen vandien voor het milieu, de plaatselijke bevolking en de populaties van tijgers, orang oetans, olifanten en paradijsvogels.

Palmolie zit al langer in het verdomhoekje. Om plantages aan te leggen worden veengronden vernietigd en wordt massaal regenwoud gekapt. Om de grond plantklaar te maken, worden grote bosbranden aangestoken.

Vaak worden de plantages aangelegd zonder vergunning en in beschermde natuurgebieden. Die activiteiten zijn dramatisch voor de biodiversiteit, het milieu en klimaat. In Borneo is de populatie van orang oetans in 16 jaar tijd gehalveerd. De illegale boskap gaat bovendien gepaard met sociale conflicten en de uitbuiting van de plaatselijke bevolking.

3 vragen aan François Van Hoydonck CEO Sipef 1. Is het in de palmoliesector bekend dat de ontbossing nog steeds doorgaat? ‘Er zijn nog kleine bedrijven die de duurzaamheidsregels niet volgen en voor hun expansie nieuwe gebieden ontwikkelen. De ngo’s zetten de raffineerders van palmolie meer en meer onder druk om ook toe te zien op de traceerbaarheid, tot aan de palmboom. De ngo’s hebben een lijst opgesteld met plantages waar palmolie niet op een duurzame manier wordt geteeld, met de bedoeling dat grote verbruikers als Nestlé of Unilever die producenten weren zodat ze uit de keten worden gestoten. Dat is een zeer positieve beweging waarvoor de ngo’s zeer goed werk leveren.’ 2. Heeft Sipef volledige controle over zijn ‘supply chain’? ‘Absoluut. Niet alleen onze eigen plantages werken volgens de regels van de RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil, red.), ook de kleine boeren van wie wij de productie opkopen, zijn 100 procent gecertificeerd.’ 3. Heeft Sipef banden met Wilmar? ‘Er is geen rechtstreekse band. We verkopen wel olie aan Olenex, een joint venture tussen Wilmar en ADM.’

Palmolie heeft tevens een slecht imago voor de gezondheid. De olie bestaat voor bijna de helft uit verzadigde vetzuren en zou verantwoordelijk zijn voor sommige kankers en hart- en vaatziekten.

Indonesië en Maleisië staan wereldwijd in voor 85 procent van de productie van palmolie. Die wordt verwerkt tot bakolie, maar zit evengoed in chocopasta, koekjes, gezichtscrème en ontbijtgranen.

Heel wat merkproducten voor voeding en cosmetica die palmolie verwerken, zetten de voorbije jaren de Roundtable on Sustainable Palm Oil op. Ze beloofden mee te werken aan een duurzame teelt van palmolie tegen het jaar 2020 en de banden met illegale palmolieproducenten en handelaars te verbreken.

Maar 500 dagen voor het verstrijken van die deadline lijkt de ambitie om volledig te kappen met de vernietiging van regenwoud schier onhaalbaar. Dat blijkt uit het rapport Final Countdown, dat de milieuorganisatie Greenpeace vandaag uitbrengt.

Onderzoekers van Greenpeace volgden twee jaar het spoor van de producenten van palmolie naar de merkproducten die op basis van het ‘rode goud’ worden gemaakt. Daaruit blijkt dat de naleving van de afspraken in de praktijk niet zo makkelijk na te trekken is voor de bedrijven die enkel duurzame palmolie willen invoeren.

25 producenten van palmolie hebben de voorbije drie jaar 130.000 ha regenwoud ontbost, onder meer in Papoea. Wimar, de grootste palmoliehandelaar ter wereld, kocht aan bij zeker 18 van die ‘rogue traders’. Twaalf gekende merken, waaronder Colgate, Palmolive, Nestlé, Mars, Pepsico, Unilever, Kellogg’s, Kraft en L’Oréal kochten aan bij minstens 20 van de handelaars in niet duurzame palmolie.

Volgens Geenpeace koopt Wimar, de grootste palmoliehandelaar ter wereld, nog altijd op grote schaal palmolie bij producenten die massaal regenwoud ontbossen.

Volgens Greenpeace koopt Wimar, dat goed is voor 40 procent van de markt, van groepen die regenwoud vernietigen en zich bezondigen aan illegaal kappen. ‘Unilever, Nestlé en L’Oréal zouden zich niet meer bij Wimar mogen bevoorraden, tot dat bedrijf kan bewijzen dat zijn palmolie schoon geproduceerd wordt’, beklemtoont Philippe Verbelen, een bosexpert bij Greenpeace die meewerkte aan het onderzoek.