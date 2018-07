Greenyard: 'Wij hebben correct gecommuniceerd'

Voor de media de kat de bel aanbonden communiceerde Greenyard niet dat de Europese voedingswaakhond het bedrijf linkt aan negen overlijdens. 'Dat was al publiek bekend', argumenteert het bedrijf.

Het Belgische beursgenoteerde groente- en fruitbedrijf Greenyard verdedigt maandag zijn communicatie over een onderzoek van het Europese voedselagentschap EFSA. Dat onderzoekt de dood van negen Europeanen in de afgelopen drie jaar. Bij hen werd de listeriabacterie aangetroffen. Dezelfde soort werd gevonden in een Hongaarse diepvriesgroentefabriek van Greenyard.

Het was al bekend dat er een onderzoek loopt naar de band tussen Greenyard en de overlijdens. Dennis Duinslaeger Verantwoordelijk investeerdersrelaties Greenyard

Daarom concludeert EFSA dat de Hongaarse Greenyard-fabriek waarschijnlijk de bron is van de dodelijk besmettingen en de besmettingen van 38 andere mensen, die ziek zijn geworden. EFSA onderzoekt de zaak nu verder en wil binnenkort definitief concluderen of Greenyard al dan niet verantwoordelijk is voor de overlijdens.

Toen De Tijd dat afgelopen vrijdag bekend maakte, kreeg Greenyard meteen een klap van 9,5 procent op de beurs. Maandag crasht het aandeel zelfs met ruim 30 procent.

Buitenlandse media

De vraag rijst of Greenyard zijn aandeelhouders correct ingelicht heeft over de zaak. Het bedrijf wist van de Hongaarse problemen sinds 29 juni. Toen stelde het Europees voedselagentschap Greenyard op de hoogte. Daarna kreeg Greenyard vijf dagen de tijd om winkels, klanten en beleggers op de hoogte te stellen.

Het bedrijf kondigde aan dat er een kans op besmetting was in zijn Hongaarse fabriek en dat het producten terug roept. Maar over de doden en de zieken communiceerde het niet.

'Dat was niet nodig omdat dat al publiek bekend was', zegt Dennis Duinslaeger, de verantwoordelijke voor de investeerdersrelaties van Greenyard. 'EFSA heeft immers gecommuniceerd over de mogelijke link met de slachtoffers.'

EFSA verspreidde op 3 juli inderdaad een persbericht over problemen in een Hongaarse groentefabriek en sprak daarin over de overlijdens. Maar Greenyard werd er niet bij naam genoemd. De Hongaarse en de Nederlandse voedselautoriteit legden in hun communicatie, respectievelijk op 5 en 12 juli, wel de link met Greenyard.

Greenyard wijst er ook op dat de berichten door enkele buitenlandse media werden opgepikt.' In de kranten De Telegraaf en The Guardian werden de overlijdens vermeld. 'De impact op het aandeel op vrijdag is wellicht te verklaren door het feit dat heel wat retailbeleggers (particuliere beleggers, red.) het via de Belgische media vernamen.'

Het persbericht van de EFSA verscheen oorspronkelijk niet op de site van Greenyard. Vrijdagavond gebeurde dat alsnog, nadat De Tijd het nieuws gemeld had.

Onderzoek beurswaakhond

De beurswaakhond FSMA laat weten dat het nu onderzoekt of Greenyard correct en tijdig communiceerde. ‘Wij hadden geen weet van een mededeling van het Europees agentschap voor voedselveiligheid,’ reageert een woordvoerder. ‘We hebben de handel vrijdagmiddag stilgelegd omdat de koers sterk daalde na berichten in de pers.’