Greenyard begint aan lange weg uit het dal

Met een forse winstprognose herwint Greenyard opnieuw het vertrouwen van de markt. De winstmotor slaat weer aan, maar het bedrijf moet nog veel hordes nemen om de problemen definitief achter zich te laten.

Het aandeel van de Belgische fruit- en groentegroothandel Greenyard stijgt dinsdag bijna 24 procent. 's Ochtends kondigde het beursgenoteede familiebedrijf aan dat het verwacht dat zijn brutobedrijfswinst van april tot en met september verdubbelt naar 43 tot 45 miljoen. Dat het bedrijf voor het eerst sinds lang nog eens positief financieel nieuws had, luchtte de aandeelhouders op.

'Dit resultaat geeft me het vertrouwen dat Greenyard volgend jaar zoals beloofd 100 miljoen euro ebitda haalt', zegt Fernand de Boer, een beursanalist van Degroof Petercam. In het huidige boekjaar wil Greenyard aan zo'n 85 miljoen euro raken, zei het bedrijf eerder.

Greenyard davert al ruim een jaar op zijn grondvesten door een mislukte oogst, prijsdruk door supermarkten en een bacteriƫle besmetting in een fabriek. De brutobedrijfswinst halveerde vorig boekjaar naar 64,5 miljoen euro, terwijl het bedrijf bij aanvang 10 procent groei had beloofd.

Door de dalende winst groeide de schuldenberg naar 7,1 keer de brutobedrijfswinst. En dat is veel meer dan de factor 4,25 die de banken als limiet hadden opgelegd. De schulden zijn het resultaat van de ondernemerszin van Hein Deprez, de hoofdaandeelhouder die Greenyard op dertig jaar tijd uitbouwde tot een multinational.

Daarom zette het bedrijf een 'transformatieplan' op poten. De banken gaven Greenyard tot juni 2020 om weer op het juiste spoor te raken.

1. Orde op zaken stellen

Begin dit jaar kwam crisismanager Marc Zwaaneveld aan boord. Samen met hoofdaandeelhouder Hein Deprez stelt hij orde op zaken. In het kwartaalverslag van dinsdag staat dat enkele verlieslatende contracten met supermarkten zijn stopgezet. Maar het plan gaat veel verder en de resultaten zullen pas echt naar boven komen in de komende maanden, belooft het bedrijf.

422 Herstructurering Greenyard is bezig 422 jobs te schrappen in zijn vestigingen.

Greenyard is bezig 422 jobs te schrappen in zijn vestigingen, die in heel Europa en zelfs daarbuiten liggen. Daarnaast verkoopt het bedrijf ook bedrijfsonderdelen. De divisie potgrond ging al de deur uit, samen met een fabriek in Hongarije. Het bedrijf wil ook gebouwen verkopen en ze nadien huren. Met het geld kan Greenyard schulden afbetalen.

2. Nauwer samenwerken met de supermarkt

In de afgelopen maanden sloot Greenyard nieuwe contracten af met supermarktketens. Bij de Britse marktleider Tesco vult Greenyard tegenwoordig het hele rayon diepvriesgroenten. Met Carrefour en Delhaize sloot het bedrijf een contract waardoor het bijna het hele rayon verse groenten en fruit voor zijn rekening mag nemen. De groothandel rekent erop dat de omzet en de winst in de komende maanden stijgen door de nieuwe contracten.

Met die twee stappen is Greenyard al aardig op weg, maar wellicht is meer nodig. 'Ik voorspel dat de schuldgraad dit jaar daalt, maar boven factor vier blijft', zegt analist De Boer.

3. Conservengroenten verkopen

Greenyard verkoopt verse producten, bevroren groenten en fruit en hun variant in conserven en glazen potten. Met dat laatste wil het stoppen. De drie conservenfabrieken staan te koop sinds maart. Maar nieuws over een verkoop is er nog niet.

Greenyard wil eerst zijn conserventak voor een goede prijs verkopen. Eens dat gebeurd is, verwacht ik snel nieuws over de kapitaalverhoging. Fernand de Boer Beursanalist Degroof Petercam

'Niet geheel onlogisch', zegt De Boer. 'Greenyard wil er een goede prijs voor krijgen en dan is het beter om eerst te laten zien dat de winst weer omhoog gaat.' Als een kandidaat-koper weet dat het slecht gaat met een bedrijf, is het moeilijk om onderdelen lucratief te verkopen.

4. Een kapitaalverhoging doorvoeren

Om de schulden terug te dringen, moeten oude en eventueel nieuwe aandeelhouders met geld over de brug komen. Greenyard heeft een kapitaalverhoging nodig die volgens analisten kan oplopen tot 140 miljoen euro. Waarnemers achten de kans bestaande dat Deprez zijn meerderheid over het bedrijf (49%) verliest.