Greenyard bevestigt winstherstel

Terwijl het de voorbije weken winstwaarschuwingen regent, komt Greenyard al een tijdje met positieve berichten voor de dag. Ook maandagmorgen : Greenyard heeft over het boekjaar 2019/2020 - dat afsloot eind maart - een brutobedrijfswinst (ebitda) geboekt van 95,7 miljoen euro. Dat is meer dan de eigen prognose die Greenyard op 17 april gaf, met name een ebitda tussen 93 en 95 miljoen euro .

Achtbaanrit

Beleggers in het aandeel moeten een behoorlijk sterke maag hebben. In 2019 zakte het aandeel met meer dan 30 procent na een reeks winstwaarschuwingen. Het bedrijf had last van dalende verkopen en winstmarges, terwijl de schulden opliepen.